35 yıllık birikimini magnetlere yansıtıyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / İHA

Kahramanmaraş’ta hediyelik eşya üretim üzerine ve tasarım üzerine faaliyet gösterdiğini belirten magnet ustası Fikret Yılıdır, “Atölyemizde tablolar ve gravür baskı seri üretim üzerinde çalışıyoruz. Magnetler üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Dondurma ve kırmızıbiber temalı çalışmalar ön planda. Ulucami, mayamcı ve Maraş kültür görselleri magnetlerin çalışmalarını ise şehrimize gelen turistlerin ilgisini fazlasıyla çekmekte.





"HERKESİN ALIM GÜCÜNE HİTAP EDİYOR"

Magnetlerle birlikte şehrimiz hakkında bir ön bilgiye sahip oluyorlar. Herkesin alım gücüne hitap eden magnetleri 10 TL'den satışa sunuyoruz. Hepsi el emeği göz nuru. Evde kadınlara da iş imkânı sağlamak için tasarımları o şekilde geliştirdik” diye konuştu.

KENTİN TANITIMINA KATKI SAĞLIYOR

Fikret Yıldır, aynı zamanda serigrafi ustası. Bu alandaki tecrübelerini magnet üretimine başarılı bir şekilde yansıtan sanatçı, her yaptığı çalışma bir öncekinden farklı oluyor. Minimal boyuttaki magnetlere şehrin kültürel, sembolik değerlerini yansıtan sanatçı, şehri tanıtmakta önemli bir rol üstleniyor.

"ACABA NE HEDİYE ALSAM" SORUSUNA PRATİK YANIT

Yıldır şöyle konuşuyor:

Magnetler yerli ve yabancı turistler tarafından en çok tercih edilen hediyelik obje. Gerek ucuz olması, taşıma kolaylığı sebebiyle şehre gelen ve gidenlerin ilgisini çekiyor. Magnetleri satın alanlar evlerinde genellikle dolaplara, özellikle buzdolabına yapıştırdıkları gibi eş, dost ve yakın çevreye hediye olarak da takdim ediliyor...



DONDURMA, ACI BİBER, TARHANA VE KALELER MAGNETE YANSIYOR

Kahramanmaraşlı serigrafi ustası, kentin kültürel ve sanat değeri olan tüm yapılarını magnetler vasıtasıyla turistlerle buluşturuyor. Kenti tanıtan en önemli objelerden olan magnetler, ustanın marifetli ellerinde sanata dönüşüyor. Zaman zaman kenti gezerken, Kaleiçi’nde, Kıbrıs Meydanı’nda, Tarihi Kapalı Çarşıda, bolca hediyelik eşya dükkanında pek çok magnet gözümüze çarpıyor. Bunların her biri Maraş’ın kültür ve sanatını taşıyıcı misyon üstlenmiş durumda. Yöreye özgü onlarca sanat eserini magnetlerle tanıtan usta, coğrafi işaret almış Kahramanmaraş dondurması, acı biberi, tarhanası, kentin tarihi kalesi, çarşısı ve Ulu Camii'nin tanıtımına katkı sağlıyor.

ATÖLYEDE BİNLERCE ESER YER ALIYOR

35 yıldır hediyelik eşya sektöründe faaliyet gösteren Fikret Yıldır, Kahramanmaraş’ın kültürel mekânları ile dondurma, biber gibi tescilli ürünlerini tüm dünyaya tanıtıyor. Atölyesinde şehrin protokolüne ve protokol misafirlerine Kahramanmaraş’ın değerlerini anlatan hediyelik magnetler hazırlıyor. Bunun yanı sıra yurtdışından ve yurtiçinden kenti gezmeye gelen turistlere de Kahramanmaraş’ı simgeleyen ürünlerle tanıtımına ve ekonomiye katkı sağlıyor.

BU İŞİN DE KOPYACILARI VAR

Bu sektörde de işin kolayına kaçanlar yok değil. Orijinal magnetten esinlenerek zahmetli bir sürecin ürünü olarak ortaya çıkan objelerin kolayca kopyası alınıp piyasaya sunulduğu gibi 3-D teknolojisi de benzer işlemler yapılabiliyor. Ayrıca lazer teknolojisi ile kesilmiş geleneksel Türk evinin üzerine farklı şehirlerin yazılmasıyla ortaya çıkan ahşap magnetler aslında birbirinin aynısı durumunda...