KIYIYA VURDU! Son dakika: 14 yaşındaki Ahmet denizde sara nöbeti geçirdi; kimse fark etmedi! - Haberler

14 yaşındaydı! Denizde sara nöbeti! Kahreden haber! 0:00 / 0:00

İHA

Denizli’nin Çameli ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Ahmet Burhan Özdemir, pazar günü ailesi ile birlikte denize girmek için günübirlik olarak Muğla Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi’ne geldi.

YARIM SAAT KİMSE ONU FARK ETMEDİ

İHA'da yer alan habere göre denize giren Ahmet Burhan Özdemir’in yüzerken sara nöbeti geçirdiği öğrenildi. Yaklaşık yarım saat boyunca çevredekilerin durumu fark etmediği, nöbet sırasında kendinden geçen Ahmet Burhan Özdemir’in baygın vücudu kıyıya vurunca fark edildiği öğrenildi.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ahmet Burhan Özdemir’in durumu ciddiyetini koruyunca Denizli Pamukkale Üniversitesine sevk edildiği, ancak kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. 14 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Burhan Özdemir bugün Çameli’nde toprağa verileceği belirtildi.