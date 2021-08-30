KAHREDEN HABER! Son dakika: Daha 17 yaşındaydı! Hediye minibüsün kurbanı oldu! - Antalya haberleri

Daha 17 yaşındaydı! Kahreden haber! 0:00 / 0:00

DHA

Antalya'da, önceki gün Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi'nde insanın yüreğini yakan bir kaza meydana geldi. Kadriye- Belek turizm yolundan karşıya geçmek isteyen 17 yaşındaki Hediye Aksoy'a, Yusuf Kurt'un kullandığı minibüs çarptı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'da yer alan habere göre yola savrulan genç kız yerde hareketsiz kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Hediye Aksoy, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Müdahaleyle hayata döndürülen Hediye Aksoy, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada da fenalaşan Hediye Aksoy, kurtarılamadı.

5 YILDIZLI OTELDE STAJ YAPIYORDU

Hatay'dan staj yapmak için Serik'teki 5 yıldızlı otele geldiği belirtilen Hediye Aksoy'un cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Minibüsün şoförü Yusuf Kurt ise gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.