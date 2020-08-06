Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaKahreden olay... Kameraya takıldı! İstiklal Savaşı Gazisinin eşine bakıcı dehşeti!
ABONE OL

Kameraya takıldı! İstiklal Savaşı Gazisinin eşine bakıcı dehşeti!

Ankara'da, bakıcı R.K.'nin (60) sağlık sorunları nedeniyle yatağa bağımlı olarak evde bakım hizmeti alan Hediye Canefe'yi (95) yemek yedirmeye çalıştığı esnada tokat atıp, ağzına bardakla vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hediye Canefe'nin yeğenleri Oğuz Ö. (68) ve Şükran K. (65),R.K. hakkında şikayetçi oldu. Şükran K., "Hepimizin düşeceği yol bu. Biz halen olayın şokunu üzerimizden atmış değiliz. Çok şaşkınız, çok acı. Bu bir insanın yapabileceği bir davranış değil" dedi

Bakıcı dehşeti
DHA

Ankara'da insanın kanını donduran bir olay yaşandı. Olay, 1 Ağustos'ta Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman'da bulunan Hediye Canefe'nin (95) yaşadığı evde meydana geldi. İddiaya göre, Oğuz Ö. ve Şükran K., 4 yıldır yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle yatağa bağımlı olan teyzeleri Hediye Canefe'ye, yalnız yaşadığı evde bakımını yapması için bakıcı arayışına girdi.

İLANLA BAKICI BULDULAR

Oğuz Ö. ve Şükran K., çeşitli ilan sayfalarına bakıcı ilanı verdi. Antalya'dan ilanı görerek aileye ulaşan R.K. kendisinin emekli öğretmen olduğunu söyleyerek, yaşlı kadına bakabileceğini söyledi. Oğuz Ö. ve Şükran K.'nın teklifi kabul etmesi üzerine R K., Antalya'dan Ankara'ya gelerek yaşlı kadına bakmaya başladı.

TEYZESİNE ŞİDDET UYGULADIĞINI GÖRDÜ

Teyzesinin yaşadığı siteye yakın bir yerde oturan Oğuz Ö., daha önce eve taktırdığı güvenlik kamerasından R.K.'nın Canefe'ye şiddette bulunduğunu gördü. Görüntüde, bakıcının yatağında bulunan yaşlı kadına bardakla yemek yedirdiği sırada tokat attığı, yine bardakla ağzına vurduğu görüldü. Durumu kardeşi Şükran K.'ye bildiren Oğuz Ö., Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine Şükran K. hakkında soruşturma başlatıldı.

"ŞİDDETİ KAMERA KAYITLARINDAN GÖRDÜK"

Teyzesinin İstiklal Savaşı gazilerinden Lütfi Canefe'nin eşi olduğunu belirten Şükran K., "Teyzem 4 yıldır yatalak. Öncelikle bakım evleri gibi yerlerde konuya çözüm aradık, sonra en iyi bakımın evde olduğunu düşündüğümüz için bu süreci bakıcılar ile götürdük. Bakıcıların bilgileri dahilinde evde kamera ile izleniyorlardı. 2 Ağustos'tan bir hafta önce yeni başlayan bir Türk bakıcımız vardı R.K., Antalya'da yaşıyordu. İlanlardan kendisi ile irtibat kurduk.

"EMEKLİ ÖĞRETMENİM" DEMİŞTİ

Kendisinin emekli öğretmen olduğunu söyledi. Kamera kayıtlarından teyzemize şiddet uyguladığını gördük. Şok olduk. Gece vaktiydi. Ağabeyim 'polise gidelim' dedi. Polisler kamera kayıtlarını görünce ağladılar. Polisler ile beraber eve gittik. Polisler bakıcıyı gözaltına aldı. Bakıcı, hakkında şikayet olduğunu duyunca inkar etti. Bir hukuki süreç başladı" dedi.

"İNSANIN YAPABİLECEĞİ BİR DAVRANIŞ DEĞİL"

Türkiye koşullarında maddi imkanları olmayan, bakıma ihtiyaç duyan insanların bulunduğunu söyleyen Şükran K., "Hepimizin düşeceği yol bu. Biz halen daha olayın şokunu üzerimizden atmış değiliz. Kendisi çok naif, karıncayı bile incitmemiş bir insan. Çok şaşkınız, çok acı. Bu bir insanın yapabileceği davranış değil. Bu şekilde bakılan ve şiddet gören yaşlılarımız ve çocuklarımız var. Yaşlılarımız için bakıcıların, örneğin sağlık kontrollerinin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

"İNSAN SEVGİSİ OLDUĞUNA İNANMIYORUM"

Teyzesini evde bulunan 4 kameradan izlediğini belirten Oğuz Ö. ise, şunları kaydetti: "Teyzemin eşi şeref madalyası sahibidir. Eşi merhum Sakarya'da bu memleket için kan verdi. Teyzemin bakımını ben üstlenmiş durumdayım. İlgili birimlerin bu konuda duyarlı olmasını talep ediyorum. Bakıcı, benim candan öte bildiğim teyzeme şiddet uyguladı. Gerekli şikayet başvurum yapıldı. İnternetten bulmuştum, konuşması ve kültürü ile bizi bir şekilde inandırmaya çalıştı. Şu ihtiyara tokat atan bir kadının insan sevgisi olduğuna inanmıyorum. Adli süreç işliyor. Teyzem kendisini savunamayacak durumda. Eşi 1924'te Paris'te yapılan olimpiyatlara TSK takımından atlet olarak katılmış. Onun için her türlü bakanlığın, birimin teyzeme en acil zamanda yardımcı olmasını talep ediyorum."

BAKICI SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Öte yandan, bakıcı R.K. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yakalanan El Kaide'li terörist 10 yıl önce karısının boğazını kesmiş!
GÜNDEMYakalanan 'gri' terörist karısını da öldürmüş!
Son dakika hava durumu! Meteoroloji'den önemli uyarı! 3 bölgede sağanak!
GÜNDEMMeteoroloji'den önemli uyarı! 3 bölgede sağanak!
Son dakika... Feci kaza: 3 ölü! Düğününe giderken akılalmaz son!
GÜNDEMKahreden olay! Düğününe giderken kazada öldü!
Araması olan saldırgan polisin ayağını kırdı!
GÜNDEMAraması olan saldırgan polisin ayağını kırdı!
Manisa'da fabrika yangını!
GÜNDEMManisa'da fabrika yangını!
Avcılar'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü!
GÜNDEMAvcılar'da bir kişi iş yerinde öldürüldü!
Mersin'de korkutan heyelan! İç Anadolu yolu kapandı!
GÜNDEMMersin'de heyelan! İç Anadolu yolu kapandı!
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti!
GÜNDEMKılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti!
Son dakika Bakan Koca: "Kuralsız kazanılmış savaş var mı?"
GÜNDEMBakan Koca'dan flaş açıklama!
1000 TL Pandemi sosyal yardımı başvurusu için TIKLA! E-Devlet sosyal destek başvuru sonucu sorgulama
GÜNDEM1000 TL sosyal yardım başvuru sonucu sorgula

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X