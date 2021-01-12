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HaberlerGündemDayı, hala, 3 kardeş! Son dakik: Korona bir aileyi yıktı
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Kahreden olay! Bir aileden 5 can gitti!

Samsun'da koronavirüs nedeniyle yaklaşık bir ay içinde dayıları Teyfik Akbaş (70) ile yaşamını yitiren esnaf Kenan Emirhan (40),özel hastanede görevli doktor Necati Emirhan (36) ve öğretmen Selman Emirhan (33) kardeşlerin ardından halaları Mesure Akbaş da (72) koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 5 kişiyi koronavirüsten kaybeden aile, son gelen acı haberle hüzne boğuldu

Dayı, hala, 3 kardeş! Son dakik: Korona bir aileyi yıktı
DHA

Samsun'un Çarşamba ilçesinde esnaflık yapan Kenan Emirhan (40),bir ay önce koronavirüse yakalanarak tedaviye alındı. Emirhan, tedavi gördüğü hastanede 4 Aralık´ta hayatını kaybetti. Bafra ilçesinde özel hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Kenan Emirhan´ın kardeşi Dr. Necati Emirhan (36) da bir süre önce koronavirüse yakalandı.

İKİ GÜN SONRA 3'ÜNCÜ KARDEŞ ÖLDÜ

DHA'da yer alan habere göre Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi'nde 20 gündür tedavi gören Dr. Emirhan, 7 Ocak´ta doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İki kardeşin ölümünün ardından en küçük kardeş olan öğretmen Selman Emirhan´ın da yapılan tetkiklerin ardından koronavirüs testi pozitif çıktı. Kentteki hastanenin yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Selman Emirhan (33),9 Ocak´ta yaşamını yitirdi.

HALALARI DA KURTARILAMADI

Koronavirüs nedeniyle aynı aileden 23 Aralık´ta hayatını kaybeden Teyfik Akbaş´ın (70) ardından Emirhan kardeşlerin halaları Mesure Akbaş (72) da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

BİR AY İÇİNDE 5 ACI HABER

Vefat eden Emirhan kardeşlerin annesi Fatma Emirhan´ın ise koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden iyileşerek taburcu olduğu öğrenildi. 1 ay içinde 5 kişiyi koronavirüsten kaybeden aile, son gelen acı haberle hüzne boğuldu.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Yaşamını yitiren Mesure Akbaş´ın cenazesinin bugün Çarşamba´da bulunan memleketi Muştalı köyünde toprağa verileceği bildirildi.

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