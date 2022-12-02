Tavuklarını seven otizmli gence şiddet!

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, tavukların sahibi olduğu H.Y. ve yanındaki arkadaşı tarafından dövüldü.

TAVUKLARIN SAHİBİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüphelilerden H.Y. yakalanıp gözaltına alındı, arkadaşının yakalanmasına çalışılıyor.

"YERE DÜŞÜP YARALANDI" DEDİ

Huzur Polis Merkezi Amirliği ekiplerince ailenin şikayetiyle gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y., çıkarıldığı mahkemede suçlamaları reddedip dövmediğini, Kuşkanadı'nın yere düşüp yaralandığını söyledi. Şüpheli H.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı.

"OĞLUM KANLAR İÇİNDEYDİ"

Amed Kuşkanadı'nın annesi Şivezat Kuşkanadı, olayı anlatarak, "Oğlum dışarı çıktı. Hayvanları seviyordu. Tavukları severken adam gördü. Sopayla ona vurduktan sonra iki kişi oldular. Arkadaşına da ona vurmasını söyledi. O da vurdu. Balkondan gördüm. Hemen koştum, aşağıya gittim. Oğlum kanlar içindeydi. O da insandır. Sizin ciğeriniz varsa bizim de var.

"TEK SUÇU HAYVANLARI SEVMESİ"

Herkesin çocuğu böyle olabilir. Benim çocuğumun tek suçu hayvan sevmesidir. Ne yapalım, çok seviyor hayvanları. Sonuna kadar şikayetçiyim. Cezasını yesin, ne ceza varsa versinler. Çocuk korkuyor, gece yatmıyor, bağırıyor ve çağırıyor.

"5 GÜNDÜR YATAKTA, KALKMIYOR"

5 gündür yatakta, kalkmıyor. Ses gelse bağırıyor, bilmiyor ya pencereye bakıyor yine gelip yatağına giriyor. Daha önceden de başkaları vücudunda sigara söndürüp, çay dökmüştü. Onu kimin yaptığını göremedik. En son olayı ben kendi gözümle gördüm. Adam cezasını çeksin" diye konuştu.