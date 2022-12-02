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Haberler Gündem 3. Sayfa KAHREDEN OLAY! Tavuklarını seven otizmli gence şiddet! - Diyarbakır haberleri
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Tavuklarını seven otizmli gence şiddet!

Diyarbakır'da otizmli 19 yaşındaki Amed Kuşkanadı'nın ailesi, mahallede sevdiği tavukların sahibi H.Y. ve arkadaşı tarafından dövüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldu. Kuşkanadı'nın kaşına dikiş atılırken, gözaltına alınan ve suçlamayı kabul etmeyen H.Y., adli kontrolle serbest kaldı

KAHREDEN OLAY! Tavuklarını seven otizmli gence şiddet! - Diyarbakır haberleri
Tavuklarını seven otizmli gence şiddet!
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DHA

Diyarbakır'da olay, 26 Kasım'da, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle yaşayan ağır otizmli Amed Kuşkanadı (19), evden çıkıp sokaktaki tavukları sevmek istedi.

BİRKAÇ KİŞİ TARAFINDAN DÖVÜLDÜ

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, tavukların sahibi olduğu H.Y. ve yanındaki arkadaşı tarafından dövüldü.

ANNESİ OTİZMLİ GENCİ KURTARDI

Olayı balkondan gören Amed'in annesi Şivezat Kuşkanadı, çocuğunu şüphelilerden kurtardı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAŞINA 4 DİKİŞ ATILDI

Amed Kuşkanadı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel hastaneye götürüldü. Kaşına 4 dikiş atılan AmedKuşkanadı'nın vücudunda da morluklar oluştu.

TAVUKLARIN SAHİBİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüphelilerden H.Y. yakalanıp gözaltına alındı, arkadaşının yakalanmasına çalışılıyor.

"YERE DÜŞÜP YARALANDI" DEDİ

Huzur Polis Merkezi Amirliği ekiplerince ailenin şikayetiyle gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y., çıkarıldığı mahkemede suçlamaları reddedip dövmediğini, Kuşkanadı'nın yere düşüp yaralandığını söyledi. Şüpheli H.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı.

"OĞLUM KANLAR İÇİNDEYDİ"

Amed Kuşkanadı'nın annesi Şivezat Kuşkanadı, olayı anlatarak, "Oğlum dışarı çıktı. Hayvanları seviyordu. Tavukları severken adam gördü. Sopayla ona vurduktan sonra iki kişi oldular. Arkadaşına da ona vurmasını söyledi. O da vurdu. Balkondan gördüm. Hemen koştum, aşağıya gittim. Oğlum kanlar içindeydi. O da insandır. Sizin ciğeriniz varsa bizim de var.

"TEK SUÇU HAYVANLARI SEVMESİ"

Herkesin çocuğu böyle olabilir. Benim çocuğumun tek suçu hayvan sevmesidir. Ne yapalım, çok seviyor hayvanları. Sonuna kadar şikayetçiyim. Cezasını yesin, ne ceza varsa versinler. Çocuk korkuyor, gece yatmıyor, bağırıyor ve çağırıyor.

"5 GÜNDÜR YATAKTA, KALKMIYOR"

5 gündür yatakta, kalkmıyor. Ses gelse bağırıyor, bilmiyor ya pencereye bakıyor yine gelip yatağına giriyor. Daha önceden de başkaları vücudunda sigara söndürüp, çay dökmüştü. Onu kimin yaptığını göremedik. En son olayı ben kendi gözümle gördüm. Adam cezasını çeksin" diye konuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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