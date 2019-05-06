Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'ne bağlı Kalfalar Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde en son sokakta oyun oynarken görülen 5 yaşındaki Mehmet Güreke, aniden ortadan kayboldu. Ailesi, mahalle sakinleri ile birlikte küçük çocuğu aramaya başladı. Bir süre sonra Güreke, en son görüldüğü sokak yakınlarında, yaklaşık 2 metre derinliğindeki foseptikte hareketsiz bulundu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çukurdan çıkarılan Güreke'nin yaşamını yitirdiğini belirlendi. Mehmet Güreken'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.