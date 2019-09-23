Kahvaltılık krep nasıl yapılır?

Krep; kahvaltıların en leziz vazgeçilmezlerindendir. Hele hafta sonu hazırlanan zengin bir kahvaltı sofrasına ne çok yakışır! Krep yanında farklı tatlarla zenginleştirilerek de tüketilebilir. Peynir, zeytin kızartılmış salam ve sosis gibi tuzluların yanı sıra bal, reçel ve marmelatlarla da yenebilir. Krep için kolay olabilecek bir tarifle kahvaltılarınıza bir katkı da biz sunalım istedik.

Krep Tarifi Malzemeleri:

1.5 su bardağı un

2 tane yumurta

2 su bardağı süt

Yarım su bardağı su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

Krep Tarifi Yapımı:

Çukur bir kabın içerisine tüm malzemeler eklenerek karıştırılır.

Ancak unu eledikten sonra ilave edin.

Hamurun kıvamı akışkan olmalıdır.

İçinin iyi pişmesi açısından bu önemlidir.

Daha sonra teflon bir tavada tavanın dibine az margarin sürerek bir kepçe krebi ekleyin orta ateşte ve sağa sola hızlı bir şekilde dağıtarak; alt kısmı pişene kadar bekleyin.

Sonra alt kısım pişince, bir spatula ile ters çevirin ve diğer yüzün pişmesini sağlayın.

Tavadan alın. Krebiniz yenmeye hazırdır.

Yanına garnitürlerini koyarak servise hazırlayın.

Afiyet olsun!