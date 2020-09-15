Kahvaltı Türk mutfağının vazgeçilmez öğünlerinde biridir. Sabah kahvaltılarınızı şölene çevirmek istiyorsanız, size acılı veya acısız yapabileceğiniz harika bir sos tarifi vereceğim.
Kahvaltılık Sos İçin Gerekli Malzemeler:
- 3 kilo domates
- 4 adet kapya biber
- Yarım kilo yeşilbiber
- 8 diş sarımsak
- Bir buçuk yemek kaşığı toz şeker
- Yarım çay bardağı sirke
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- Yarım dereotu
Kahvaltılık Sos Yapılışı:
- Domatesler kabuğu soyulduktan sonra rondodan geçirilir ve bir tencereye konularak ateşe oturtulur.
- Ardından biber ve sarımsakları küçük küçük doğranır.
- Domatesler tencerenin dibine indiği zaman, fazla suyunu alıp içine biber, sarımsak zeytinyağı, tuz ve sirke koyarak karıştırılır.
- Bu karışım ateşte hiç suyu kalmayana kadar pişirilir.
- Sıcak olarak kavanozlara boşaltılır.
- Kavanozların kapağı sıkıca kapatıldıktan sonra ters çevrilir.
- Bir gece dinlendikten sonra servis edebilirsiniz.Afiyet olsun...
Püf Noktası:
- Kahvaltılık sosları farklı farklı malzemelerle hazırlayabilirsiniz. Ancak en temel gereken malzemelerin başında biber, domates, patlıcan, sarımsak, zeytinyağı ve baharatlar geliyor.
- Domateslerin ve patlıcanın tam mevsiminde olması, biberlerin etlilerinin kullanılması oldukça mühim.
- Dilerseniz tüm malzemeleri tencerede pişirip blenderdan geçirerek, dilerseniz de közleyerek yapabilirsiniz. Lezzetine lezzet katmak için bizim önerimiz közlemenizden yana.
- Öncelikle cam kavanozlarınızı steril duruma getirin. Dilerseniz sıcak su ile güzelce yıkayabilir. Dilerseniz sıcak suyun içerisinde 2-3 dakika kaynatıp sudan çıkarıp steril duruma getirebilirsiniz.
- Kahvaltılık sos için kullanacağınız tüm malzemeleri güzelce yıkayın ve kurulayın. Kurulamadan közlememenizi öneririz.
- Mangal közünde, ocakta ya da fırında közleyebilirsiniz. Özellikle fırında közleyeceksiniz fırın tepsinizin içerisine koyacağınız 1 dal kekik veya biberiye, sebzelerinizin de üzerine gezdireceğiniz zeytinyağı sosunuzun lezzetine lezzet katar.
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