Kahve tarlaları kuşların beslenme düzenini bozuyor

KUŞLARIN ÜÇTE BİRİ İNSANLARIN BASKIN OLDUĞU ORTAMLARDA

Frontiers of Ecology and Evolution bilimsel dergisinde yayımlanan makalesinde Prof. Dr. Şekercioğlu, “Dünyanın her yerinde ormanlar, bir zamanlar yemyeşil olan yaşam sığınaklarından, onların yerini alan tarım arazileri arasında dağılmış çok daha küçük kalıntılara dönüşüyor. Kuş türlerinin yalnızca yüzde 1'i, insanların ve insan faaliyetlerinin hakim olduğu habitat türlerini tercih ediyor. Doğal orman habitatlarının hızla yok olması, kuş türlerinin yaklaşık üçte 1'inin artık insanların baskın olduğu ortamlarda hayatta kalmak için çabalaması anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.