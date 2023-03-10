İHA

Sakarya'da kahvehanecinin oğlu H.A., tartıştığı müşteriyi silahla öldürdü.

Olay, Geyve ilçesi Orhaniye Mahallesi Kasaplar Çarşısı'nda bulunan A.A.'ya ait kahvehanede saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İşletme sahibinin oğlu H.A. ile müşteri Aziz Çakmak arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda H.A., yanında bulunan silahla Aziz Çakmak'a kurşun yağdırdı. Çakmak, kanlar içinde yere yığılırken H.A. olay yerinden kaçtı. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılan Çakmak, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, katil zanlısı H.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.