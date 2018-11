Yakınları sinir krizi geçirdi

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Plevne Caddesi üzerinde tarihi Nasrullah Köprüsü yanında daha önceden aralarında husumet olduğu ileri sürülen N.Y. ile A.S. arasında tartışma çıktı. İHA'nın haberine göre, tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine N.Y., yanında bulundurduğu silahla husumetli olduğu A.S.’yi yaraladı. Yaralanan A.S. yerel yığıldı. Olay mahalline yakın polislerin kısa sürede müdahale ettiği kavgada N.Y., suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.



Yaralanan A.S. ise, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

YARALANAN ŞAHSIN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

A.S.’nin yaralandığı haber alan yakınları, olay yerine geldiğinde sinir krizleri geçirdi. A.S.’nin yakınlarını ise yine emniyet güçleri sakinleştirdi. Olayın ardından çok sayıda meraklı vatandaş, köprünün üzerinde ve yanında kalabalık oluşturdu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

