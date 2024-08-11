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        Haberler Gündem Güncel Kalabalığa aldırmadılar! Şile'de küçükbaş ve büyükbaşlar plajdaki tatilcilerin arasına daldı | Son dakika haberleri

        Şile'de küçükbaş ve büyükbaşlar plajdaki tatilcilerin arasına daldı

        İstanbul Şile'de küçükbaş ve büyükbaşlar plajdaki tatilcilerin arasına daldı. Kalabalığa aldırmayan hayvanlar ise renkli görüntüler oluşturdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 17:18 Güncelleme: 11.08.2024 - 17:18
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        Kalabalığa aldırmadılar
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        Şile'de denize girenler bir anda plaja dalan büyükbaş ve küçükbaşları görünce şaşkınlık yaşadı.

        DHA'nın haberine göre sürü halinde yürüyen hayvanlar bir süre sonra plajdan çıktı.

        KALABALIĞA ALDIRMADILAR

        Hafta sonu havanında sıcak olmasını fırsat bilenler denize akın etti. Denize girmek için Sofular plajını tercih edenler, kimseye aldırmadan plaja dalan büyükbaş ve küçükbaşları görünce şaşkınlık yaşadı.

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        Sahildeki kalabalığa aldırmadan plajda sürü halinde yürüyen hayvanlar bir süre sonra plajdan çıkarak gözden kayboldu.

        O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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