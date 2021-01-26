Kalamar çok sevilerek yenilen aperatif bir deniz ürünü çeşididir. Özellikle çıtır çıtır olması ve içinin lastik gibi olmaması gereklidir. Bu tarifle bunu sağlamanız mümkün. Denemelisiniz.
KALAMAR TAVA MALZEMELERİ
- 1 kilo temizlenmiş taze kalamar
- Un
- 1 çay kaşığı karbonat
- 1 çay kaşığı pudra şekeri veya toz şeker
- 3 su bardağı sıvı yağ
- Tuz
KALAMAR NASIL YAPILIR?
- Kalamarlar iyice yıkanıp süzülerek derin bir kap içerisinde kalamarlar içerisine şeker, tuz ve karbonat eklenerek 30 dakikaya yakın yoğurulur.
- Avuç içinde sıkılır. (Bu işlem kalamarların yumuşaması için gereklidir)
- Köpük köpük kalamarlar suyunu bırakır ve bu şekilde 2-3 saat dinlendirilir.
- Sonrasında yine biraz daha el içinde sıkılır ve yoğurulur.
- Süzgece konularak süzülmesi sağlanır. Tekrar yıkanmamalıdır.
- Bir tabağa un konulur ve kalamarlar una batırılır ve fazla un silkelenerek kızgın bol yağda kızartılması için tavaya atılır.
- Kevgirle karıştırılıp iki dakika sonra tavadan alınır.
- Peçete serilmiş bir tabağa çıkarılır.
- Sonra servis için başka bir tabağa alınır ve yanında sos ya da yeşillikle servis edilir.
Afiyet olsun.
TARATOR SOS MALZEMELERİ
- 2-3 dilim bayat ekmek içi
- Bir avuç dolusu ceviz içi
- 2 Yemek kaşığı kadar süzme yoğurt
- 1 yemek kaşığı mayonez (mayonez yerine dilerseniz yoğurdu artırabilirsiniz)
- 2 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet limon
- 1 çay kaşığı tuz
TARATOR SOS NASIL YAPILIR?
- Bayat ekmek dilimlerinin içini bir kaba ufalayın.
- Ceviz, yoğurt, mayonez, 2 diş sarımsak, limon suyu, zeytinyağı ve tuz ile birlikte bütün malzemeleri robottan geçirin.
- Eğer robot kullanmıyorsanız ekmekleri 2 avucunuzun arasında ufalayabilirsiniz. Cevizleri ve sarımsakları dövdükten sonra bütün malzemelerle karıştırabilirsiniz.
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