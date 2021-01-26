Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYemek Yapma
ABONE OL

Kalamar tava tarifi! Soslu kalamar tava nasıl yapılır?

Kalamar tava tarifi araştırılıyor. Deniz ürünlerinin en beğenilen tariflerinden biriyle sizlerleyiz. Kalamar tavayı hazırlaması da oldukça kolaydır. Peki, tarator soslu kalamar nasıl yapılır? İşte kalamar tava tarifi...

Kalamar tava tarifi! Soslu kalamar tava nasıl yapılır?

Kalamar çok sevilerek yenilen aperatif bir deniz ürünü çeşididir. Özellikle çıtır çıtır olması ve içinin lastik gibi olmaması gereklidir. Bu tarifle bunu sağlamanız mümkün. Denemelisiniz.

KALAMAR TAVA MALZEMELERİ

  • 1 kilo temizlenmiş taze kalamar
  • Un
  • 1 çay kaşığı karbonat
  • 1 çay kaşığı pudra şekeri veya toz şeker
  • 3 su bardağı sıvı yağ
  • Tuz

KALAMAR NASIL YAPILIR?

  1. Kalamarlar iyice yıkanıp süzülerek derin bir kap içerisinde kalamarlar içerisine şeker, tuz ve karbonat eklenerek 30 dakikaya yakın yoğurulur.
  2. Avuç içinde sıkılır. (Bu işlem kalamarların yumuşaması için gereklidir)
  3. Köpük köpük kalamarlar suyunu bırakır ve bu şekilde 2-3 saat dinlendirilir.
  4. Sonrasında yine biraz daha el içinde sıkılır ve yoğurulur.
  5. Süzgece konularak süzülmesi sağlanır. Tekrar yıkanmamalıdır.
  6. Bir tabağa un konulur ve kalamarlar una batırılır ve fazla un silkelenerek kızgın bol yağda kızartılması için tavaya atılır.
  7. Kevgirle karıştırılıp iki dakika sonra tavadan alınır.
  8. Peçete serilmiş bir tabağa çıkarılır.
  9. Sonra servis için başka bir tabağa alınır ve yanında sos ya da yeşillikle servis edilir.

Afiyet olsun.

TARATOR SOS MALZEMELERİ

  • 2-3 dilim bayat ekmek içi
  • Bir avuç dolusu ceviz içi
  • 2 Yemek kaşığı kadar süzme yoğurt
  • 1 yemek kaşığı mayonez (mayonez yerine dilerseniz yoğurdu artırabilirsiniz)
  • 2 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet limon
  • 1 çay kaşığı tuz

TARATOR SOS NASIL YAPILIR?

  1. Bayat ekmek dilimlerinin içini bir kaba ufalayın.
  2. Ceviz, yoğurt, mayonez, 2 diş sarımsak, limon suyu, zeytinyağı ve tuz ile birlikte bütün malzemeleri robottan geçirin.
  3. Eğer robot kullanmıyorsanız ekmekleri 2 avucunuzun arasında ufalayabilirsiniz. Cevizleri ve sarımsakları dövdükten sonra bütün malzemelerle karıştırabilirsiniz.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rum böreği tarifi, yapılışı! Nefis Rum böreği nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAHamur yok, yufka yok: Nefis Rum böreği tarifi
Gül reçeli nasıl yapılır? Gül reçeli hangi gülden yapılır? Reçel tarifi
YEMEK YAPMAGül reçeli nasıl yapılır?
Çikolata sosu tarifi! İşte basit çikolata sosu yapımı
YEMEK YAPMAEvde çikolata sosu yapmak çok kolay!
Kahvaltılık çemen nasıl yapılır? Çemen malzemeleri ve yapılışı
YEMEK YAPMAKahvaltıların vazgeçilmez lezzeti: Çemen
Lokanta usulü işkembe çorbası nasıl yapılır? İşkembe çorbası terbiyesi
YEMEK YAPMAİşkembe çorbasının püf noktası nedir?
Etli barbunya yemeği nasıl yapılır? Adım adım etli barbunya
YEMEK YAPMABarbunyayı bir de böyle deneyin!
Kabak tatlısı tarifi: Fırında kabak tatlısı nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAKabak tatlısı yaparken buna dikkat!
Cevizin faydaları nelerdir? Cevizin inanılmaz faydaları maddeler halinde
YEMEK YAPMANelere iyi geldiğine inanamayacaksınız!
Tarhana çorbası nasıl yapılır? Çok kolay tarhana çorbası yapımı
YEMEK YAPMALezzetli ve pratik: Tarhana çorbası nasıl yapılır?
Yayla çorbası nasıl yapılır? Tam kıvamında yayla çorbası tarifi
YEMEK YAPMAYayla çorbası yaparken dikkat edilmesi gerekenler