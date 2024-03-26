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        Haberler Müzik Kalben'in Avrupa'da konser turu

        Kalben'in Avrupa'da konser turu

        Kalben; Paris, Amsterdam, Gent ve Köln'den sonra Avrupa turnesine devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 11:51 Güncelleme: 26.03.2024 - 11:51
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        27 Mart'ta Frankfurt’ta 30 Mart'ta da Berlin'de sahneye çıkacak olan Kalben, ardından yurda dönerek, konserlerine kaldığı yerden devam edecek.

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        Geçtiğimiz günlerde dinleyicileriyle buluşturduğu 'Hatıraların Gölgesi' adlı teklisinin tüm konserlerde hep bir ağızdan söylenmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Kalben; "Şarkımız Avrupa'ya ışık hızıyla ulaşmış. Şarkıları hep beraber söylemenin en derin dayanışma biçimi olduğuna inanıyorum" dedi.

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        Amsterdam konserinde Creative Club Agency'nin konser fotoğraflarını çektiği Kalben, Türkiye konser serisiyle eş zamanlı olarak yeni teklisi 'Dağlarına' için stüdyo okumalarını da yapacak. En kısa sürede dinleyicilerine yeni bir şarkı daha hediye etmenin heyecanı içinde olan Kalben, üretimin önemine olan inancını işine de yansıtıyor.

        #Kalben
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