Kalben'in Avrupa'da konser turu

Amsterdam konserinde Creative Club Agency'nin konser fotoğraflarını çektiği Kalben, Türkiye konser serisiyle eş zamanlı olarak yeni teklisi 'Dağlarına' için stüdyo okumalarını da yapacak. En kısa sürede dinleyicilerine yeni bir şarkı daha hediye etmenin heyecanı içinde olan Kalben, üretimin önemine olan inancını işine de yansıtıyor.