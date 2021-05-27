Kaldırım olmayan yolda, uçuruma düştü

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Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'un Akçaabat ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde geçen hafta sonu bisikletiyle gezintiye çıkan 10 yaşındaki Ahmet Utku K., dengesini kaybederek 10 metrelik uçuruma yuvarlandı. Babası Ali K. tarafından uçurumdan çıkarılan çocuk, hemen KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada üç gün boyunca uyutulan çocuk doktorlar tarafından uyandırıldı. Hayati tehlikeyi atlatan Ahmet'in tedavisi devam ediyor.

'KALDIRIM OLMADIĞI İÇİN UÇURUMA YUVARLANDI'

10 yıl önce 1.5 kilometre uzunluğunda dökülen beton yolun kenarında ne kaldırım ne de bant bulunuyor. Yol kenarında tedbir alınmadığı için oğlunun uçurumdan yuvarlandığını belirten iki çocuk babası Ali K., "Yol tamamen tehlikeli. Bant bile bulunmuyor. İnsan yürürken bile korkuyor. Takılıp düşme endişesi yaşıyor" diye konuştu. Oğlunun durumunu iyiye gittiğini belirten Ali K. başka insanların acı yaşamaması için yolda önlem alınmasını istedi.