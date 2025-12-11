Kaldırımda yürürken tabancayla rastgele ateş açan şüpheli tutuklandı
Adana'da kaldırımda yürürken ruhsatsız tabancayla havaya ateş açtığı görüntüler güvenlik kamerasına yansıyan Hamza Y. (20), çıkarıldığı mahkemede tutuklandı
Olay, merkez Çukurova ilçesi 80'inci Yıl Bulvarı'nda meydana geldi.
Hamza Y., bulvar üzerindeki kaldırımda yürürken, ruhsatsız tabancayla arka arkaya ateş açtı. Çevrede endişe yaratan olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Vatandaşların şikayeti üzerine gözaltına alınan Hamza Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkan şüpheli, 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' ve 'ruhsatsız tabanca taşıma' suçlarından tutuklandı.
Fotoğraf: DHA