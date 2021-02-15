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HaberlerGündem3. SayfaKaldırımda yürüyen kadının üzerine ağaç devrildi
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İstanbul'da kaldırımda yürüyen kadının üzerine ağaç devrildi

İstanbul Kartal'da kaldırımda yürüyen kadının üzerine ağaç devrildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadın, tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri ise otomobilin üzerine devrilen ağaçları odun kesme makinesiyle keserek yol kenarına bıraktı

Kaldırımda yürüyen kadının üzerine ağaç devrildi
DHA

İstanbul'un Kartal ilçesinde kaldırımda yürürken üzerine ağaç devrilen kadın hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Uğurmumcu Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Caddede yürüyen 42 yaşındaki Nesrine Tombak'ın ve iki otomobilin üzerine ağaç devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ağacın altında kalan Tombak'ı kurtarmak için çalışma başlattı.

Kısa sürede kurtarılan Nesrine Tombak sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri ise otomobilin üzerine devrilen ağaçları odun kesme makinesiyle keserek yol kenarına bıraktı.

Mahsur Can, "Kardan dolayı ağaç devrildi. Kaldırımda yürüyen bir kişinin altında kalarak yaralandığını söylediler. Kadının durumun nasıl olduğunu bilmiyoruz" dedi.

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