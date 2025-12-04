Habertürk
        Kalkınma Yolu Projesi'nin ilk etabı açıldı | Dış Haberler

        Kalkınma Yolu Projesi'nin ilk etabı açıldı

        Kalkınma Yolu Projesi'nin "birinci etabının" Irak'ta açıldığı bildirildi. Türkiye'ye ulaşacak olan projenin 1200 kilometre uzunluğunda demir yolu ve kara yolu altyapısını içermesi planlanıyor.

        Giriş: 04.12.2025 - 20:02 Güncelleme: 04.12.2025 - 20:21
        Kalkınma Yolu Projesi'nin ilk etabı açıldı
        Irak'ta Kalkınma Yolu Projesi'nin "birinci etabının" açıldığı bildirildi.

        Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

        Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Basra'da Büyük Fav Limanı ile uluslararası otoyol arasında yer alan 63 kilometre uzunluğundaki Kalkınma Yolu'nun birinci etabını hizmete açtığı belirtildi.

        Basra Körfezi'ndeki Büyük Faw Limanı'ndan başlayıp Irak'ın kuzeyine doğru devam ederek Türkiye'ye ulaşacak Kalkınma Yolu Projesi'nin 1200 kilometre uzunluğunda demir yolu ve kara yolu altyapısını içermesi planlanıyor.

        Asya'yı Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlamayı hedefleyen proje, entegre bir ulaşım koridoru özelliği taşıyor. Bu projeyle bölgesel ticaretin canlandırılması, lojistik maliyetlerin düşürülmesi ve Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik işbirliğinin yeni bir seviyeye taşınması bekleniyor.

        #Irak
        #Kalkınma Yolu Projesi
        #türkiye
