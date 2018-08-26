Kalmar - Örebro maçı heyecanı

İsveç Allsvenskan heyecanı devam ediyor. Kalmar, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü Örebro takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 20:00. Maç öncesi Kalmar 26 puanla 9. sırada, Örebro 20 puanla 11. sırada bulunuyor. Kalmar, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Örebro, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Maçın iddaa kodu 766. İddaa'da Kalmar kazanır 1.60, berabere biter 3.20, Örebro kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.
Kalmar önceki hafta Djurgardens mücadelesinde 0-2 yenildi.
Örebro ise AIK Stockholm maçında 1-2 yenildi.
Kalmar, evinde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 6 gol yedi.
Örebro ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Örebro, 9 gol atarken 10 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ