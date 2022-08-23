Kalp Ağrısı Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Kalp Ağrısı Belirtileri ve Tedavisi

Kalp ağrısı nedir, neden olur ve nasıl geçer? 0:00 / 0:00

Acil servislerde en çok rastlanılan sağlık şikayetlerinden biri kalp ağrısıdır. Bunun nedeni ise kalp ağrısı ve göğüs ağrısının birbirine karıştırılmasıdır. Bu yüzden kişiler kalp ağrısını göğüs ağrısında ayırt etmenin yöntemlerini merak eder. İşte, kalp ağrısı nedir?, Kalp ağrısı nasıl geçer? sorularının cevapları.

Kalp Ağrısı Nedir?

Bireylerde göğüs hattının olduğu bölgenin tam orta kısmında meydana gelen ağrıya kalp ağrısı denir. Bu kalp ağrısı ile birlikte kişi nefes alıp vermekte oldukça zorlanır. Kalp ağrısına neden olan farklı durumlar vardır. Stresle birlikte kalp damarlarında ortaya çıkan sorunlar da kalp ağrısına neden olabilir. Kişiler kalp ağrısı ile göğüs bölgesinde bir baskı ve sıkıntı hisseder.

Kalp Ağrısı Neden Olur?

Kalp ağrısının farklı nedenleri bulunmaktadır. Bu ağrılar kalp kökenli ve kalp dışındaki nedenlerle ortaya çıkabilir. Kalp kökenli kalp ağrılarının nedenleri arasında şunlar yer alır:

Kal krizi

Kalp zarında meydana gelen iltihap

Kalp kapakçığında çökme meydana gelmesi

Kalp kökenli olmayan kalp ağrılarının nedenleri ise şunlardır:

Boyun fıtığının meydana gelmesi

Kas sistemlerindeki hastalıklar

Kaygı

Stres

Depresyon

Panik atak

Kalp Ağrısı Belirtileri

Kalpten kaynaklı kalp ağrısının belirtileri şunlardır:

Göğüs bölgesinde baskı ve gerginlik

Kişinin kendini yorgun hissetmesi

Baş dönmesi

Sırtta kola ve çeneye kadar yayılan ağrılar

Nefes alıp vermede zorluk çekme

Karın bölgesinde ağrı

Mide bulantısı şikayeti

Spor yaparken kalp bölgesinde sancı

Kalpten kaynaklı olmayan kalp ağrılarında ise şu belirtiler kendini gösterir:

Sırt bölgesinden göğse doğru yayılma gösteren sancılı ağrılar.

Yemeğin ardından göğüs bölgesinde ağrı oluşması

Yutkunma sırasında güçlük çekme

Öksürük nöbetleri

Derin nefes alıp verememe

Ateş

Üşüme ve titreme

Cilt üzerinde döküntüler

Panik ve endişe seviyesinde kontrol edilemeyen artış.

Kalp Ağrısı Nerede Hissedilir?

Kalp ağrısı göğüs bölgesinin orta kısmında hissedilir.

Kalp Ağrısı Hangi Kola Vurur?

Kalp krizinin belirtilerinden biri sol kola vuran ağrı ve uyuşmadır. Kalp ağrısında da kol bölgesine bir ağrı yayılımı görülür. Burada kişiler ağrının sol kola vurması durumunda kalp krizi ihtimalini daha çok göz önüne getirir. Ancak kalp ağrısı ile birlikte sol kolda ağrı görülmesi yaygın bir durumdur.

Kalp Ağrısı Tedavisi

Kalp ağrısı için doktora başvurulmalıdır. Bu kapsamda alanında uzman olan bir hekimin kontrolünde damarlara bağlı bir kalp hastalığı meydana geldiği tespit edilirse hızlıca müdahale edilmelidir. Teşhis için EGK, efor ve ekokardiyografi, kan testleri yapılmalıdır. Alınan sonuçlar doğrultusunda da doğru tedavi uygulanmalıdır. Damar tıkanıklığı nedeni ile kalp ağrısı meydana gelmişse kan sulandırıcı ve kolesterol düşürücü ilaçlarla tedaviye başlanabilir. Kişilerin beslenme ve yaşam tarzlarında değişime gitmesi sağlanır.

Kalp Ağrısı İçin Hangi Doktora Gidilir?

Kalp ağrısı tedavisinden önce kalp ağrısı için doğru teşhisin yapılması çok önemlidir. Bunun için kalp ağrısı sorunu yaşayan kişiler hangi doktora ve birime gideceğini merak eder. Kalp ağrıları için kalp ve damar hastalıkları bölümünden bir kardiyoloji uzmanına gidilmelidir.