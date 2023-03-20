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Kalp hastaları prostat ameliyatından neden korkuyor?

Üç erkekten birinde iyi huylu prostat büyümesi var. Bu yaygın görülen sorunun cerrahi tedavisinin, kalp hastalarını korkuttuğu belirtiliyor. By-pass geçiren, anjiyo olup stent takılan veya kalp pili olan hastalar prostat ameliyatını riskmiş gibi algılıyor. Kalp hastalarının kan sulandırıcı ilaç kullanmaları ve anestezi komplikasyonları ile karşı karşıya kalma riskleri korkunun en önemli iki nedeni. Bu gerçekten çözümü olmayan bir durum mu yoksa bilimsel temeli olmayan gereksiz bir korku mu? Habertürk Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu yazdı

Kalp hastaları prostat ameliyatından neden korkuyor?
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İyi huylu prostat büyümesi erkeklerde sık görülen hastalıklar arasında yer alıyor. Bu sorunun günümüzde üç erkekten birinde görüldüğü belirtiliyor. Son yıllarda bu alanın tedavisinde meydana gelen önemli gelişmeler ise iyi haber olarak değerlendiriliyor.

Prof. Dr. Murat Binbay
Prof. Dr. Murat Binbay

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Binbay, “Geçmişte 100 gramdan büyük prostatı olan hastalarda endoskopik (kapalı) ameliyatların yapılması teknik olarak zordu. Günümüzde prostat hangi boyutta olursa olsun yeni geliştirilen lazer cerrahiler ile güvenle yapılabiliyor. Üstelik bu lazer cerrahiler sertleşme bozukluğuna da neden olmuyor” diyor ve devam ediyor; “Artık prostat ameliyatları sonrası kuru boşalma olasılığından korkan hastalar için de yeni ameliyat tekniklerimiz var. Anestezi alamayan prostat hastaları ise prostat arter embolizasyonu, termoterapi veya üretral stent yöntemleri ile sondasız bir yaşama kavuşabiliyor.”

İyi huylu prostat büyümesi ile ilgili çok sayıda yeni tedavinin varlığı, her prostat büyümesi olan hastaya aynı tedavinin uygulanmaması gibi bir avantaj getiriyor. Bu noktada hastanın ek hastalıkları ve talepleri göz önüne alınarak en uygun ameliyat tekniğinin seçilmesi gerekiyor.

NEDEN KORKUYORLAR?

Bu yöntemler konunun uzmanları tarafından güvenli şekilde gerçekleştirildiğinde hem hastaların yaşam kalitesi artıyor hem de hastalıktan uzak yaşanması mümkün hale geliyor. Prof. Dr. Murat Binbay bu noktada karşılaştıkları bir probleme dikkat çekiyor ve kalp hastalarının prostat ameliyatlarından korktukları için ameliyat olmak istemediklerini söylüyor. Peki kalp hastaları prostat ameliyatlarından neden korkuyorlar? Binbay, “Kalp hastaları prostat ameliyatlarından hem kan sulandırıcı ilaçlar kullanmaları hem de anestezi komplikasyonları nedenleriyle korkuyorlar.

Koroner kalp hastalığı nedeniyle By-Pass geçirmiş veya anjiyo olup stent takılmış hastalar, hayatlarının geri kalan döneminde kan sulandırıcı ilaç kullanmak durumundalar. Biz ameliyat öncesi uzun etkili kan sulandırıcı ilaçları ameliyattan yaklaşık bir hafta önce kessek de bunların yerine daha kısa etkili kan sulandırıcı iğnelere başlıyoruz. Sonuç olarak bu hastalar kan sulandırıcı ilaçların etkisinde ameliyat oluyorlar” diyor.

KALP PİLİ OLANLARIN RİSKİ VAR MI?

Kalp pili olan hastaların prostat ameliyatları da özellik arz edebiliyor. Prof. Dr. Murat Binbay, eski teknolojilerle yapılan prostat ameliyatlarında, ameliyat öncesinde kalp pillerinin kapatılmasının veya modunun değiştirilmesinin gerektiğini söylüyor. Günümüzde ise bu hastalar plazma kinetik veya lazer teknolojisi ile herhangi bir pil ayarı yapılmadan ameliyat olabiliyor.

HANGİ HASTAYA HANGİ YÖNTEM?

Erkeklere yapılan “ThuLEP” ameliyatında, karna hiç girmeden direkt penis içinden gidip prostata ulaşılabiliyor. Prostatın boyutu ne olursa olsun yeni tip Holmium veya Thulium lazerler kullanarak bu ameliyatların kanamasız şekilde gerçekleştirilmesi mümkün hale geliyor. Özellikle kan sulandırıcı ilaç kullanan hastaların ameliyatlarında, Holmium lazer yerine Thulium lazer kullanımının çok güçlü kanama önleyici özelliği ve ameliyat sonrası cinsel fonksiyonlara zarar vermemesi nedeniyle hastalara daha fazla avantaj sağladığı belirtiliyor. Bu noktada bu ameliyatları yapan cerrahların 100 vakadan fazla deneyim sahibi olmasının önemine dikkat çekiliyor.

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