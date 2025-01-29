Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Kalp krizi sonrası ölümlerde AB birincisiyiz - Haberler | Sağlık Haberleri

        Kalp krizi sonrası ölümlerde AB birincisiyiz

        Türkiye'de kalp ve damar hastalıkları, ölümlerin başlıca nedenleri arasında yer almaya devam ederken, kalp krizi vakalarındaki yüksek oranlar alarm vermeye devam ediyor. Her yıl yaklaşık 300 bin kişinin kalp krizi geçirdiğini belirten uzmanlar, bu vakaların yaklaşık yüzde 66'sının ölümle sonuçlandığını vurguluyor. Kalp krizi kaynaklı ölümlerde Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri ile kıyaslandığında birinci sıraya yükseliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 17:30 Güncelleme: 29.01.2025 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kalp krizi sonrası ölümlerde AB birincisiyiz
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Uluslararası Minimal İnvaziv Kardiyotorasik Cerrahi Derneği üyesi Prof. Dr. Serkan Durdu, Türkiye’de kalp krizi oranlarının yüksekliğine dikkat çekerek, her 100 bin kişiden yaklaşık 353'ünün kalp krizi geçirdiğini ifade etti.

        Almanya’da bu oranın 399 iken, Fransa’da 179 ve Birleşik Krallık’ta 149 seviyesinde olduğunu belirten Prof. Serkan Durdu, Türkiye’deki en önemli sorunun, kalp krizi geçirenlerin hayatta kalma oranının düşüklüğü olduğunu söyledi.

        Prof. Durdu, “Kalp krizi sonrası hayatta kalma oranı Türkiye’de oldukça düşük. Her yıl yaklaşık 200 bin kişi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu oran Almanya’da yüzde 45, Birleşik Krallık’ta yüzde 30, Fransa’da ise yüzde 33. Türkiye’de ise yüzde 66 ile kriz geçirenlerin üçte ikisi hayatını kaybediyor. Bu tablo, acil müdahale sistemlerimizin güçlendirilmesi gerektiğini açıkça gösteriyor" dedi.

        REKLAM

        ERKEN MÜDAHALE ÇOK ÖNEMLİ

        Kalp krizinin sinsi ilerleyebileceğini ve belirtilerinin erken fark edilmesinin hayat kurtarıcı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Serkan Durdu, "Göğüs ağrısı, nefes darlığı, terleme ve çarpıntı gibi belirtileri ihmal etmek, geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir. Kalp krizi belirtilerini fark eder etmez 112 acil yardım hattını aramak ve en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurmak çok önemli. Zamanında müdahale, hayatta kalma oranlarını ciddi şekilde artırabilir" diye konuştu.

        KALP KRİZİ SONRASI ÖLÜMLERDE ALMANYA, BİRLEŞİK KRALLIK VE FRANSA'NIN ÖNÜNDEYİZ

        Türkiye’nin kalp krizi verileri, benzer nüfusa sahip ülkelerle kıyaslandığında dikkat çekici farklar ortaya koyuyor. Almanya’da her 100 bin kişiden 399’u kalp krizi geçirirken, ölüm oranı daha düşük seviyede. Fransa ve Birleşik Krallık ise gerek kriz geçirme oranlarında gerekse ölüm oranlarında Türkiye’nin çok gerisinde.

        Bu durumun başlıca nedenlerini açıklayan Prof. Durdu, "Sağlık sistemine erken erişimdeki zorluklar ve halkın kalp sağlığı konusunda yeterince bilinçli olmaması bizi olumsuz etkiliyor. Bunun yanında düzenli sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi gerekir" şeklinde konuştu.

        "SAĞLIKLI YAŞAM ALIŞKANLIKLARI YAYGINLAŞTIRILMALI"

        Kalp krizinden korunmanın mümkün olduğunu belirten Prof. Dr. Durdu, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemine dikkat çekerek, "Dengeli beslenme, düzenli egzersiz, sigaradan uzak durma ve stresi yönetmek, kalp sağlığını korumak için temel adımlardır. Ayrıca, risk faktörlerine sahip bireylerin düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemesi gerekir. Kalbinizi korumak, hayatınızı korumaktır" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazeteciler Selek ve Asker adli kontrolle serbest
        Gazeteciler Selek ve Asker adli kontrolle serbest
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        İstanbul'da restorana Elazığ'da camiye 'torpil'li saldırı!
        İstanbul'da restorana Elazığ'da camiye 'torpil'li saldırı!
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
        Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yaşlı kadını öldüren köpeklerin sahibine ödül gibi ceza!
        Yaşlı kadını öldüren köpeklerin sahibine ödül gibi ceza!
        Kıskançlık kavgasında kocasını öldürdü!
        Kıskançlık kavgasında kocasını öldürdü!
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Zayıflarken 'kalori açığı' oluşumuna dikkat edin!
        Zayıflarken 'kalori açığı' oluşumuna dikkat edin!
        Dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroit keşfedildi
        Dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroit keşfedildi
        Sohbet grubu kurup cinayeti planladılar!
        Sohbet grubu kurup cinayeti planladılar!
        Onana İtalya yolcusu!
        Onana İtalya yolcusu!
        7 yıl sonra konuştu
        7 yıl sonra konuştu
        BES'te domino etkisi
        BES'te domino etkisi
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak