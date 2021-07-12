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Kalp Yarası 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası 3. son bölüm

Kalp Yarası 3. son bölümü ekranlarında yayınlandı. Yeni bölümleri ile Pazartesi akşamları ATV'de yayınlanan dizinin başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran yer alıyor. Diziseverler merak ediyor: Kalp Yarası 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kalp Yarası 3. son bölüm...

Kalp Yarası 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası 3. son bölüm

Kalp Yarası 3. son bölümü ile diziseverlerin karşısına çıktı. Son bölümde; Hande, Yaman'ı vurmak isterken kazara Ayşe'yi vurmuştur. Ayşe'nin vurulması herkesin hayatını bir kez daha tepetaklak eder ve büyük yüzleşmelere neden olur. Peki Ayşe'yi vuran Hande hapse girecek mi? Kalp Yarası 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası 3. son bölüm özeti...

KALP YARASI 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığında haberimizde yer alacak.

KALP YARASI 3. SON BÖLÜM

Hande ve Ferit'in evlenmemesine çok sevinen Yaman, bu defa Hande'yi elde edebileceğini düşünmektedir. Eski nişanlısının başka bir kızla evlenmesi Hande'yi saplantılı hale getirince Yaman daha da hırslanır.

Yaman sevdiğini elde etmek uğruna vereceği savaşta gittikçe masumiyetini kaybetmeye başlar. Geçmişe dair her şeyi yok edip yepyeni bir insan olmak isteyen Yaman'ın büyük sırrı nedir? Ayşe'nin vurulmasıyla derinden sarsılacak olan Ferit, önemli bir karar verir. Ferit'in bu kararı ne olacaktır?

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YORUMLAR

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