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        Haberler Bilgi Magazin Kalpazan 1. bölüm izle | SHOW TV'nin yeni dizisi Kalpazan ilk bölüm kesintisiz, tek parça HD kalitesinde izle

        Kalpazan 1. bölümü ekranlara geldi! Kalpazan ilk bölüm kesintisiz izle

        SHOW TV'nin yeni dizisi Kalpazan, ilk bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Kalpazan dizisi, güç ve para hırsının derinliklerine inerken, ekran başındakilere 'İnsan mı paranın sahtesini yapar, yoksa para mı insanları sahteleştirir?' sorusunu sorgulatacak. İşte, dizinin ilk bölümünü kaçıran veya yeniden izlemek isteyenler için Kalpazan 1. bölüm...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 09:10 Güncelleme: 22.10.2024 - 09:10
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        SHOW TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Kalpazan dizisi, 21 Ekim Pazartesi günü ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Yapımcılığını Saner Ayar’ın, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği yeni dizinin ilk bölümünü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için linki haberimizde paylaştık. İşte, Kalpazan 1. bölüm tek parça ve HD kalitesinde izleyebileceğiniz SHOW TV linki...

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        KALPAZAN 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Dizinin ilk bölümünde Adem, iki çocuğu ve karısıyla sıradan bir hayat süren bir memurdu. Darphanede çalışarak, erdemli, kibar ve etik değerlere uygun bir yaşam sürüyordu. Ancak paranın belirlediği zorlu yaşam koşulları, aile babası olarak üstlendiği sorumluluklarla onu sıkıştırmaya başlarken, oğlu Arda, akran zorbalığına uğradığında onu mutlu etmek ve geçmişte para tasarlayan bir sanatçı olduğunu kanıtlamak için bir girişimde bulundu. Darphanede oğlu Arda'nın fotoğrafının olduğu paralar bastı. Bunun baba oğul arasında bir sır olarak kalmasını istedi ancak Arda okulda bu paraları gösterince her şey açığa çıktı.

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        KALPAZAN İLK BÖLÜM ÖZETİ

        Adem işini kaybetti, hayatı aniden altüst oldu. Tam bu sırada, Adem’in uzak durduğu üçkâğıtçı kardeşi Kartal ile yolları kesişti. Kartal, kolay yoldan para kazanmak için her türlü yola başvuran biriydi ve Adem’in tam zıttıydı. Kartal, Adem'i de kolay yoldan para kazanması için ikna etmeye çalışırken, Adem ise evini kaybetmenin eşiğindeydi.

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        Ev tutmak için son umudu olan Canan'ın altınlarının da çalınmasıyla Adem her şeyini kaybetme noktasına geldi. Paranın tüm değerleri belirlediği bir dünyada ahlaken temiz kalmanın mümkün olup olmadığını sorgulamak zorunda kalan Adem, altüst olan hayatını toparlayabilecek miydi? Kardeşi Kartal'ın dediği gibi "kalpazan" olabilecek miydi?

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        KALPAZAN 1. BÖLÜM TEK PARÇA SEYRET

        SHOW TV'nin yeni dizisi Kalpazan, 21 Ekim saat 20.00'de ilk bölümüyle seyirci ile buluştu. Diziyi kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için ilk bölüm linkini sizlerle paylaştık.

        KALPAZAN 1. BÖLÜM TEK PARÇA, HD SEYRETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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        “SEN DOĞUŞTAN KALPAZANMIŞSIN, HABERİMİZ YOKMUŞ!”

        SHOW TV’de ekrana gelen ve O3 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği merakla beklenen dizi ‘Kalpazan’, soluksuz izlenen ilk bölümüyle ekran hayatına başladı. İlk bölümün hemen ardından ikinci bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu. Yayınlanan tanıtımda Adem, Canan’dan her şeyi düzeltmek için zaman isterken Canan’a bu sözler hiç inandırıcı gelmiyor. Adem ve Kartal’ın para basma hazırlığına başlamasıyla aksiyon dolu sahnelerin olacağının sinyalleri verilirken Ayşe komiserin de kendisine çarpan kişinin peşini bırakmayacak olması gelecek bölüme olan merakı giderek arttırıyor.

        KALPAZAN 2. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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