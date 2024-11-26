Kalpazan'da dün akşam neler oldu? Kalpazan 6. bölüm izle
Her hafta Pazartesi günü ekranlara gelen Kalpazan, yeni bölümü ile bir kez daha seyirci karşısına çıktı. Yaşanan heyecanlı gelişmeler, şimdiden gelecek bölüm için büyük bir merak uyandırdı. Peki, yeni bölümde neler oldu? İşte, Kalpazan 6. bölümü izleyebileceğiniz link ve son bölüm özeti...
Kalpazan dün akşam yeni bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin son bölümü kesintisiz ve HD kalitesinde olmak üzere Show TV'ye yüklendi. Peki, son bölümde neler oldu? İşte, Kalpazan son bölümde yaşananlar ve Kalpazan 6. bölümü kesintisiz, tek parça ve 1080p kalitesinde izleyebileceğiniz link...
KALPAZAN 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Adem, Canan’ın kesin olarak ayrılmak istemesi ve Canan’ın Sinan’ın arabasına binmesi ardından büyük bir değişime uğrar.
Artık hayatında Canan sayfasının kapandığının farkındadır. Hayatına köklü değişimlerle devam etme kararı alır.
KALPAZAN SON BÖLÜM İZLE
Bayram’ın emniyete götürülmesi ile Bayram’ın sorgulanması başlar. Sahte paralarla yakalanmıştır.
Ancak Ayşe’nin bu operasyonu yürütmesi Fuat’la karşı karşıya gelmesine neden olur.
Bayram, Adem’in ve Kartal’ın kendisine tuzak kurduğunu anlamıştır; içine düştüğü durumdan sıyrılmak için Vezir’i arar.
KALPAZAN 6. BÖLÜM İZLE
Dün akşam ekranlara gelen Kalpazan 6. bölüm kesintisiz ve HD kalitesinde siteye yüklendi. Aşağıdaki linkten son bölümü izleyebilirsiniz.