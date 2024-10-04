Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı ve Deniz Baysal’dan "Namuslu bir insan olmak" üzerine etkileyici bir hikâye...

SHOW TV’de ekranlara gelecek, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, yapımına O3 Medya’nın imza attığı yeni dizi 'Kalpazan'ın afişi yayınlandı!

Mehmet Ada Öztekin’in kreatif yapımcılığında ve Uğur Karaaslan’ın yönetmenliğinde hayata geçirilen 'Kalpazan', güçlü isimleri bir araya getirdiği afişi ile büyük dikkat çekti. Timuçin Esen ile Şükran Ovalı, ekonomik sıkıntıları olan iki çocuklu bir aileyi canlandırırken, Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal arasında ise imkânsız bir aşk yaşanacak.