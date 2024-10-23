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        Haberler Bilgi Gündem Kalpazan oyuncuları konusu ve dizi karakterleri: Show TV'nin yeni dizisi Kalpazan konusu ne, nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var?

        Kalpazan nerede çekiliyor, konusu ne?

        Show TV'nin yeni dizisi Kalpazan hakkında araştırmalar devam ediyor. 21 Ekim Pazartesi günü yayınlanan ilk bölümüyle izleyiciyi ekran başına kitleyen dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve çekildiği yer merak konusu oldu. Yönetmen koltuğunda Uğur Karaaslan'ın oturduğu Show TV'nin O3 Medya imzalı yeni dizisi Kalpazan hakkında merak edilenleri sizlerle paylaştık. Detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 22:10 Güncelleme: 23.10.2024 - 22:10
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        Kalpazan dizisi yayın hayatına başladı. İlk bölümü ile büyük ilgi toplayan dizi hakkında merak edilen sorular yanıtını arıyor. Başrollerinde; Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı ve Deniz Baysal’ın yer aldığı dizi güç ve para hırsının derinliklerine inerken, ekran başındakilere "İnsan mı paranın sahtesini yapar, yoksa para mı insanları sahteleştirir?" sorusunu irdeliyor. İşte Kalpazan konusu ve oyuncuları...

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        İLK BÖLÜMÜ İLE EKRANLARA GELDİ

        Kalpazan 21 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

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        Timuçin Esen ile Şükran Ovalı, ekonomik sıkıntıları olan 2 çocuklu bir aileyi canlandırırken, Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal arasında ise imkansız bir aşk yaşanacak.

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        KALPAZAN DİZİSİ KONUSU NE?

        Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol, Ayşenur Sıkı ve Türküler Özgül’ün birlikte kaleme aldığı Kalpazan dizisi, güç ve para hırsının derinliklerine inerken, ekran başındakilere ‘İnsan mı paranın sahtesini yapar, yoksa para mı insanları sahteleştirir?’ sorusunu sorgulatacak.

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        Fragmanları ile merak uyandıran dizinin konusu şöyle;

        Adem (Timuçin Esen) namuslu bir adamdır. Darphane’de sıradan bir memur olarak çalışan Adem, oğlu Arda için yaptığı bir sürprizle hayatını altüst eder. Masum gibi görünen hareket, Adem’in hayatında geri dönülemez bir çöküşe yol açar ve işini, eşi Canan’ı (Şükran Ovalı) ve hatta oğlunu kaybetme noktasına kadar getirir.

        Karizmatik ama aynı zamanda müthiş bir sahtekar olan kardeşi Kartal’ın (Çağlar Ertuğrul) bu zor dönemde hayatına girişi ile işler daha da çıkılmaz bir hale gelir. İki kardeş yasalara meydan okurken; Polis Ayşe (Deniz Baysal) her ikisinin de sonunu getirecek tek kişidir. Yolu beklenmedik bir şekilde Ayşe ile kesişen Kartal’ın ona aşık olması ise tüm dengeleri değiştirecektir.

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        KALPAZAN 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Kalpazan'ın 1. Bölümünde; Adem'in yolu üçkağıtçılık ve dolandırıcılıkla ün salmış, uzak durduğu kardeşi Kartal ile yolları tekrar kesişir. İki çocuğu ve karısıyla sıradan bir hayat süren Adem darphanede düz bir memurdur.

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        Erdemli, kibar, namuslu, etik değerlere uygun bir hayat yaşamak isterken; paranın belirlediği zorlu yaşam koşulları, aile babası olarak yüklendiği sorumluluklar Adem’i sıkıştırmaya başlar. Akran zorbalığına uğrayan oğlu Arda’yı mutlu etmek, geçmişte gerçekten parayı tasarlayan bir sanatçı olduğunu kanıtlamak için giriştiği bir olay hayatlarını tepetaklak eder.

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        İşte tam da bu sırada üçkağıtçılık ve dolandırıcılıkla ün salmış, uzak durduğu kardeşi Kartal ile yolları tekrar kesişir. Adem’in tam tersi bir karakter olan Kartal, kolay yoldan para kazanmak için her türlü şeytanlığı yapacak bir karakterdir. Üstelik ilerde başlarına bela olacak bir olaya karışmıştır.

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        Karısı Canan’ın yıllara dayanan geçim yorgunluğu, kızı Naz’ın beklentileri derken Adem, her şeyini kaybeTme noktasında bir karar vermelidir.

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        KALPAZAN DİZİSİ OYUNCU KADROSU

        Yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği Kalpazan dizisinin oyuncu kadrosunda;

        Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı, Deniz Baysal, Sarp Akkaya, Deniz Hamzaoğlu, İlker Kızmaz, Ali Seçkiner Alıcı, Osman Alkaş, Sinan Arslan, Aslı İçözü, Güler Göksun, Çağla Naz Kargı ve İlker Yağız Selçuk gibi başarılı isimler yer alıyor.

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        KALPAZAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

        Kalpazan dizisinin çekimleri İstanbul’da yapılıyor.

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