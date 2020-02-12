Kalsiyum eksikliği neden olur? sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kanın pıhtılaşması, kasların kasılması ve gevşemesi gibi birçok görevi olan Kalsiyum vitaminin eksikliğinin neden olduğunu ve kalsiyum eksikliğinin belirtilerinin neler olduğunu sizler için araştırdık. İşte detaylar...
Kalsiyum eksikliği neden olur, belirtileri nelerdir?
Kalsiyum özellikle kemiklerin gelişmesi ve güçlü bir kemik yapısına sahip olmak için gerekli olan minerallerdendir. Kalsiyumun yeteri miktarda alınması hem kemik yapısında hem de dişlerde sağlıklı bir gelişim ve görünüm sağlayacaktır.
Ayrıca kalsiyum; kanın pıhtılaşması için gerekli olup, sinir hücreleri iletişimini sağlar, kasların kasılması ve gevşemesi, bazı hormonların üretiminin yapılması ve kalp ritminin düzenli olması için görev yapmaktadır. Özellikle gelişme çağında olan çocuklar için önem taşımaktadır ancak her yaşta kalsiyumun alınması önemlidir.
Kalsiyum Eksikliğinin Belirtileri
Kalsiyum eksikliği kan testi yapılarak tespit edilmeden belirti göstermez ancak eksikliğin boyutu yükselirse bazı belirtiler ortaya çıkabilmektedir.
- Kaslarda kasılma olması
- Kalp ritim bozukluğu
- Yüz, el ve ayaklarda karıncalanma
- Hafızada zayıflama
- Depresyon
- Kaslarda ağrı
- Halisünasyonlar
- Ciltte kuruma
- Tırnaklarda kırılma
Kalsiyum eksikliği genelde yetersiz beslenen ve kalsiyum içeren gıdaların yeterince alınmaması nedeni ile ortaya çıkmaktadır. Kalsiyumun yaşlılarda ve menopoza giren kadınlarda daha çok alınması gereklidir. Çünkü kemiklerin zayıflaması yaşla artışa geçer bu durum kireçlenmeye neden olabilir ve kemiklerde zayıflama ve kırılma meydana gelebilir.
Kalsiyum eksikliğine neden olan faktörler
- Yaşlılık
- Menopoz
- D vitamini eksikliği
- Vejateryan
- Alkol tüketimi
- Sigara kullanmak
- Magnezyum eksikliği
- Düşük paratiroid
- Trioid bezları hastalıkları
- Pankreatit
- Bazı ilaçlar
Kalsiyumun bol olduğu bazı gıdalar; süt, peynir, yoğurt, badem, yeşil fasulye, brokoli, bamya, lahana ve teredir. Kalsiyum eksikliğini yaşamamak için günlük kalsiyum alımı düzenli olarak sağlanmalıdır.
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