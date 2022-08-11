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Kalyon Holding, faaliyette bulunduğu enerji sektöründe, Abu Dhabi Borsası’nda halka açık olan International Holding Company PJSC’nin iştiraki International Energy Holding (IEH) ile enerji alanında stratejik iş birliğine imza attı.

Kalyon Enerji hisselerinin yüzde 50'sinin satışına yönelik anlaşma ilgili otoritelerin onayının ardından resmi olarak tamamlanacak.

Söz konusu anlaşmanın sadece iki ülke adına değil, bölgesel çapta da büyük bir öneme haiz olduğunun altını çizen Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu; “Enerji sektöründe attığımız adımlar ve hayata geçirdiğimiz yatırımlar, bugüne kadar yabancı yatırımcıların ilgisine mazhar olmuştu. IEH ile gerçekleştirdiğimiz görüşme ve karşılıklı değerlendirme sonunda, Kalyon Enerji hisselerinin yüzde 50’sini devretme konusunda anlaştık. Bu beraberlik Kalyon Holding’in global marka olma yolunda en önemli kilometre taşlarından biri olacak. Kurumumuza ve ülkemize duyulan güvenin bir göstergesi olan bu tarihi imza ile inşaat, enerji ve havacılık gibi stratejik alanlarda derinleşmeye ve gıda gibi yeni alanlara girmeye; Holdingimizin ve Türkiye’nin bayrağını farklı coğrafyalarda gururla dalgalandırmaya, ülkemize daha çok yatırım yaparak ekonomiye, büyümeye, istihdama katkı sağlamaya devam edeceğiz. İklim değişikliği çağımızın belirleyici zorluğu olduğu için, dünyayı sürdürülebilir bir yeşil ekonomiye dönüştürme çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz” diyerek; bu sürece katkıda bulunmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti.

Cemal Kalyoncu, hisse devrinden elde edilecek tutarın ülkeye kayda değer bir döviz girdisi sağlayacağını da vurgulayarak; bu gelirin sadece sözleşmeye konu olan Kalyon Enerji’ye ait projelerin büyüme ve gelişiminde değil, aynı zamanda dünyanın ilk ve tek tam entegre güneş paneli üretim tesisi konumundaki Kalyon PV’nin halihazırda 1000 MW olan üretim kapasitesinin 2000 MW’a çıkarılmasıyla birlikte, yeni güneş ve rüzgâr enerjisi üretimi yatırımlarında kullanılacağını belirtti.

Kalyon Holding daha önce yaptığı önemli yatırımlarla, tek çatı altında 4 fabrika barındıran Kalyon PV’nin başta 500 MW olan üretimini 1000 MW’a kadar çıkarmıştı.