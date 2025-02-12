Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim (KLPV) ne zaman borsada işlem görecek, kaç lot verdi?
Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim halka arz süreci devam ediyor. Firma tarafından dağıtılan 46 milyon 434 bin 639 lota karşılık olarak, 289 bin 776 yatırımcı halka arza katıldı ve kişi başına 56 lot düştü. Peki, Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim ilk BIST tarihi nedir? İşte, detaylar...
Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim halka arzı yatırımcılar tarafından takip ediliyor. 46 milyon 334 bin 639 lot dağıtan firma kişi başı 56 lot verdi. 'KLYPV' kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek firma, kazanacağı fonun en büyük kısmını işletme sermayesi için kullanacak. Peki, Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim ne zaman borsada işlem görecek?
KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI
Firma toplamda 46 milyon 334 bin 639 lot dağıttı. Firma kişi başına 3.936 TL değerinde 56 lot verdi. Halka arza toplamda 289 bin 776 kişi katıldı.
KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ NE ZAMAN BORSAYA AÇILACAK?
Firma 13 Şubat 2025 itibarıyla borsada işlem görmeye başlayacak.
KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM HİSSE FİYATI
Firmanın hisse fiyatı 70,30 TL olarak belirlendi.
KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ FON KULLANIMI
Yüzde 25 Yatırım harcamaları.
Yüzde 45 İşletme sermayesi.
Yüzde 30 Kredi geri ödemesi.
KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?
Firma 5-6-7 Şubatta talep topladı.