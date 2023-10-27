Kalyon Holding’in “Vatan, Kutsal Emanet...” reklam filmi yayına girdi Kalyon Holding, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını "Vatan, Kutsal Emanet..." reklam filmi ile kutladı. Atatürk'ün önderliğinde, kanla ve inançla kurulan Cumhuriyetimizi ilelebet korumanın yegâne yolunun, ekonomide güçlü bir ülke olmaktan geçtiği vurgulanan filmde, holdingin imza eserlerinden bahsedilerek; "kutsal emanet" şeklinde ifade edilen vatan için var güçle çalışılmaya devam edileceği vurgulandı

Kalyon Holding, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını “Vatan, Kutsal Emanet...” reklam filmi ile kutladı.

Reklam filminde Kalyon Holding’in; Ulu Önder Atatürk’ün “Siyasî, askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa kazanılacak başarılar yaşayamaz ve sürekli olamaz” vizyonunu, havada, karada, denizde faaliyette bulunduğu her alanda sürdürme kararlılığıyla, yaptığı eserlerinden bahsedildi.