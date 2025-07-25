Kamboçya ateşkes teklifini kabul etti

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, ülkesi ile Tayland arasındaki sınır çatışmalarının ardından Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in önerdiği ateşkesi kabul ettiklerini açıkladı.

Hun Manet, Facebook sosyal medya hesabından, Tayland ile sınırda çıkan çatışmaların ardından Enver ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Enver'in, çatışmalar konusunda taraflara derhal ateşkes çağrısı yaptığını kaydeden Hun Manet, ülkesinin, Malezya'nın ateşkes önerisini kabul ettiğini belirtti.

Hun Manet, Enver'in, Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai ile de görüştüğünü ve ateşkes önerisini Tayland tarafının da kabul ettiğini söylediğini aktardı.

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Öte yandan, Hun Manet, Tayland tarafının Enver'in önerdiği ateşkes anlaşması kapsamında tarafların saldırıları durdurması için belirlenen tarih ve saatten vazgeçtiğini, daha ileri bir tarihe işaret ettiğini bildirdi.

Hun Manet, "Tayland ve Kamboçya arasındaki mevcut silahlı çatışmayı çözmenin yolu, Tayland tarafının ateşkesi kabul etme konusunda istekli davranmasından geçiyor." ifadesini kullandı.