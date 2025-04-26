Kamerayı bantlayan koruma gözaltında

İBB'ye yönelik soruşturma dosyasına giren yeni görüntülerde, İstanbul Etiler'deki Meridyen Otel'de, 12 Ekim 2024'te saat 08.48'de elinde bavulla bir kişinin geldiği yer almıştı.

KAMERALARI BANTLA KAPATMIŞTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden 50 dakika önce salonu gören kameraların korumalar tarafından 09.14'te bantla kapatıldığı basına yansımıştı.

O KORUMA DA GÖZALTINDA

Bu sabah İBB'ye yönelik başlatılan 2. soruşturma kapsamında kameraları tek tek bantladığı görülen koruma Çağlar Türkmen'in de gözaltına alınan arasında olması dikkat çekti.Tespit edilen görüntülerde, İmamoğlu'nun ise 10.04'te otele geldiği yer almıştı.