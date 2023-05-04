Bakan Bilgin, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile cuma günü bir defa daha ele alacağız. Bir uzlaşmaya zaten yaklaştık. Bunu da çözüm yoluna sokacağız"