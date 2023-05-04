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Kamu işçilerine zam oranı belli oldu mu? Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak?

Kamu işçisine zam konusunda son aşamaya gelinirken, taraflar arasında zam pazarlığı sürüyor. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin kamu işçisine yaptığı yeni teklifin 12 bin TL olduğunu belirtirken, kendi isteklerinin 15 bin lira olduğunu vurguladı. Öte yandan toplu iş sözleşmesi konusunda yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinin başlayacağı tarih netleşti. İşte 2023 TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ kamu işçilerine zam pazarlığında son durum...

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  • Kamu işçilerine zam oranı belli oldu mu, yüzde kaç zam yapılacak? Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak?

    Kamu işçisine zam konusunda taraflar arasında zam pazarlığı sürüyor. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay kamu işçisine zam konusunda gelinen noktayı özetledi. Bu kapsamda kamuda 700 bin işçiyi kapsayan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinin yapılacağı tarih de netlik kazanırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Peki, "Kamu işçilerine zam oranı belli oldu mu, yüzde kaç zam yapılacak? Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak?" İşte detaylar...
  • Kamu işçilerine zam oranı belli oldu mu, yüzde kaç zam yapılacak? Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak?

    ZAM PAZARLIĞINDA SON DURUM

    Türk-İş ve Hak-İş'in işçi kesimini, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) kamu işverenini temsil ettiği görüşmelerde, belirli bir aşamaya gelindi. 
  • Kamu işçilerine zam oranı belli oldu mu, yüzde kaç zam yapılacak? Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak?

    Kamu işvereninin, taban ücretin 11 bin 500 liraya yükseltilmesi ve 2023'ün ilk altı ayında yüzde 30 zam yapılması şeklindeki ilk teklifini, taban ücretin 12 bin liraya yükseltilmesi ve ilk altı ay yüzde 40 zam olarak güncellemesiyle pazarlıklar yoğunlaştı.
  • Kamu işçilerine zam oranı belli oldu mu, yüzde kaç zam yapılacak? Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak?

    BAKAN BİLGİN'DEN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ AÇIKLAMASI!

    Toplu İş Sözleşmesi zammı için son düzlüğe girildi. Gözler hükümetin yeni kamu işçisi zam teklifi için gelecek açıklamalara çevrildi.

    700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme zammı ile ilgili merak edilen tarih belli oldu.
  • Kamu işçilerine zam oranı belli oldu mu, yüzde kaç zam yapılacak? Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak?

    KAMU İŞÇİSİ ZAMMI İÇİN YENİ TEKLİF YOLDA!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sendikalı işletmelere verilen Beyaz Bayrak Ödülleri için bir otelde düzenlenen törene katıldı.
  • Kamu işçilerine zam oranı belli oldu mu, yüzde kaç zam yapılacak? Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak?

    Bakan Bilgin, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin şu ifadeleri kullandı:

    "TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile cuma günü bir defa daha ele alacağız. Bir uzlaşmaya zaten yaklaştık. Bunu da çözüm yoluna sokacağız"

     
  • Kamu işçilerine zam oranı belli oldu mu, yüzde kaç zam yapılacak? Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak?

    TÜRK-İŞ BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA!

    Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Toplu İş Sözleşmesine ilişkin konuştu. Atalay, "Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL, arzu ettiğimiz bir rakam olursa problem yok, olmazsa biz bu işin içinde olmayız" ifadelerini kullandı.
  • Kamu işçilerine zam oranı belli oldu mu, yüzde kaç zam yapılacak? Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak?

    GÖRÜŞMELER 1 AĞUSTOS İTİBARIYLA BAŞLAYACAK!

    Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.
  • Kamu işçilerine zam oranı belli oldu mu, yüzde kaç zam yapılacak? Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak?

    DİĞER SÖZLEŞMELERİ DE YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

    Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere, özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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