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Kamu mesai saatleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarını yeni çalışma saatleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu çalışanlarının mesai saatlerinde düzenleme için onay geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu çalışanları yeni kamu mesai saatlerine göre çalışacak. İşte kamu mesai saatleri

Kamu mesai saatleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarını yeni çalışma saatleri açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Covid-19 salgını ile mücadelede kamu hizmetlerini aksatmamak şartıyla yeni kamu çalışma saatleri belirlendi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili yazı gönderildi. İşte yeni kamu çalışma saatleri

YENİ KAMU ÇALIŞMA SAATLERİ

Kovid-19 salgınının Türkiye'de yayılımının en aza indirilmesi amacıyla salgınla mücadele ve etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetlerin zafiyete uğratılmaması ve kamu hizmetlerinin aksatılmaması şartıyla mesai saatlerinde düzenlemeye gidilebileceği belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"2 Aralık 2020 tarihinde başlamak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitme saatlerinin, merkezde Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan, diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, illerde valiler tarafından 10.00-16.00 olarak belirlenebilmesi Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür. Salgınla mücadele amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri tarafından gereken önlemlerin alınması hususunda bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim."

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