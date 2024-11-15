Kamu personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl başvuru yapılır?
İş arayışında olan vatandaşlar için önemli bir fırsat sunan kamu personel alım ilanları yayınlandı. Başvuruda bulunmak isteyenler kamu personel alımına başvurunun nasıl yapıldığını ve başvuru şartlarının neler olduğunu merak ediyor. Peki Kamu personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor ve bitiyor?
15 Kasım 2024 kamu personel alım ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilana göre Strateji ve bütçe başkanlığı, Adli Tıp Kurumu, Balıkesir Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Selçuk Üniversitesiu kamu personel alımı başvurularının başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. İşte kamu personel alımı başvuru detayları
KAMU PERSONEL ALIMI YAPAN KURUMLAR LİSTESİ VE BAŞVURU TARİHLERİ
Kamu personel alımı ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan tüm ilanlar bölümünden başvuruda bulunmak istedikleri ilanı seçerek başvuru işlemleri ile ilgili ayrıntıları görüntüleyebilirler. Yayınlanan ilana göre başvurular 15 Kasım'da başladı.
STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI
Strateji ve Bütçe Başkanlığına Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alımı için giriş sınavı yapılacaktır. Genel İdare Hizmetleri sınıfının 8 inci ve 9 uncu derecelerine atanacak toplam 26 adet kadro için alınacak Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılarının bölüm ve kontenjanları belli oldu.
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere;
Ek-1’de yeri, ünvanı, niteliği ve özel şartları belirtilen 16 pozisyon için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere (Giderleri özel bütçeden karşılanacaktır.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 25 ADET sözleşmeli personel alınacaktır.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir. Adaylar; http://www.erbakan.edu.tr internet adresinden erişebilecekleri Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’ne göre hazırlayacakları puan tablolarını dosyalarına eklemelidir.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan "Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltme Kriterleri Yönergesi" ölçütlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 21 gün olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
Enstitümüzün aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un 31. maddesi uyarınca “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda öğretim görevlisi alınacaktır.
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda birim, unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri,657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim ElemanıHakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.