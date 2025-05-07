Yerli otomobil markası Togg, 2023 yılında tüketici ile ilk buluşmasından bu yana geçen sürede toplamda 60 bin adedi aşkın satış rakamına ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Togg'un ilk modeli olan T10X, piyasaya sunulmasının üzerinden geçen 2 yılın ardından 60 bin 1 adet satıldı.

Fakat, bu rakamın ne kadarının kamuya yapıldığı bugüne kadar belirsizliğini koruyordu.

Öyle ki, Togg için ilk devlet desteği otomobilin tanıtıldığı günlerde açıklanmıştı. Aralık 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yatırımın süresi, başlangıç tarihi olan 30 Ekim 2019 tarihinden itibaren 13 yıl olarak belirlendi.

Togg'un gerçekleştireceği yatırıma, alım garantisi verilirken, bu kapsamda Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından 31 Aralık 2035 tarihine kadar 30 bin elektrikli otomobil alınacağı açıklanmıştı.

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Devlet Malzeme Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Togg'un ilk 2 yılında kamuya bin 750 adet Togg T10X alımı yapıldı. Rakamlar, son 2 yılda toplam Togg satışlarının yüzde 3'ünün kamuya yapıldığını gösteriyor.

DMO YÖNETİMİ FABRİKAYI ZİYARET ETTİ DMO Genel Müdürü Şinasi Candan'ın, Bursa'daki Togg fabrikasını ziyaretinden sonra yapılan açıklamada, DMO yönetiminin Togg yetkilileri ile önümüzdeki dönemi planladıkları kaydedildi. Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş ile DMO Genel Müdürü Şinasi Candan'ın Gemlik'teki buluşmasının ardından DMO'dan yapılan açıklamada, "26/12/2019 tarihli ve 1945 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında DMO ile Togg arasında imzalanan Protokol ile elektrikli otomobil üretimi tesisi yatırımının Genel Müdürlüğümüz tarafından taşıt alım garantisi verilerek desteklenmesi suretiyle, ülkemizin otomotiv sektöründeki ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığını azaltma ve teknolojik dönüşümü sağlama amacıyla yapılan iş birliği kapsamında mevcut süreçler ve bundan sonrası için bu iş birliğinin güçlendirilmesi adına atılacak adımlar ele alındı" denildi. Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş (solda), DMO Genel Müdürü Şinasi Candan'ı (sağda) Gemlik'teki Togg tesisini gezdirdi. Açıklamada, "Protokol kapsamında bugüne kadar 1.750 adete ulaşan Togg'un tedarik süreci Genel Müdürlüğümüzce tamamlanarak kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetine sunulmuştur. Kamu alımlarında yerli üretimin desteklenmesi yolunda daha fazla değer üretmeye ve katkı sağlamaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.