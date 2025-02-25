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        Kamyon duvarda asılı kaldı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kontrolden çıkan odun yüklü kamyon istinat duvarında asılı kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 01:27 Güncelleme: 25.02.2025 - 01:27
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        Kamyon duvarda asılı kaldı
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        Osmaniye'de bir kamyon, Cemalpaşa Mahallesi İsmail Sefa Vayısoğlu Caddesi'nde kontrolden çıkınca bariyerlere çarpıp Savrun Çayı kenarında 3 metrelik istinat duvarında asılı kaldı.

        Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen ekipler, kamyonu kontrol ettiklerinde araçta kimsenin olmadığını tespit etti.

        Çevrede de araştırma yapan ekipler, herhangi bir yaralıya rastlamadı.

        Kamyonun gerekli incelemelerin ardından bulunduğu yerden kaldırılacağı belirtildi.

        Polis araç sürücüsüne ulaşmak için çalışma başlattı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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