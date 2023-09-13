Kamyon sürücüsü kurtarılamadı

İstanbul'un Tuzla ilçesinde, şarampole devrilen hafriyat kamyonu sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Akfırat Mahallesi'nde bulunan döküm sahasında meydana geldi. İddiaya göre, hafriyat yüklü kamyon, sürücüsü Suat Akbaş'ın (30) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek yatarak devrildi.

Kazanın ardından kamyon sürücüsü Akbaş, kamyon içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü çevredeki diğer çalışanlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Pendik ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan sürücü Suat Akbaş, tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.