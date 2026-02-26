Canlı
        Kamyonet park halindeki TIR'a çarptı

        Kamyonet park halindeki TIR’a çarptı

        Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, park halindeki TIR dorsesine çarptı. Kazada kamyonette sıkışarak ağır yaralanan yolcu Dursun Gök, itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 01:36
        Kamyonet park halindeki TIR'a çarptı
        Kaza, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 20’nci Cadde üzerinde meydana geldi.

        Şefik Mert yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde üzerinde park halinde olan TIR dorsesine çarptı.

        Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan Dursun Gök, araç içinde sıkışarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucunda ağır yaralı Dursun Gök araçtan çıkarılarak ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf: DHA

