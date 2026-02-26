Kamyonet park halindeki TIR’a çarptı
Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, park halindeki TIR dorsesine çarptı. Kazada kamyonette sıkışarak ağır yaralanan yolcu Dursun Gök, itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı
Giriş: 26.02.2026 - 01:36 Güncelleme:
Kaza, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 20’nci Cadde üzerinde meydana geldi.
Şefik Mert yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde üzerinde park halinde olan TIR dorsesine çarptı.
Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan Dursun Gök, araç içinde sıkışarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucunda ağır yaralı Dursun Gök araçtan çıkarılarak ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Fotoğraf: DHA
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ