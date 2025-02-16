Kan akması orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken kan akması orucu bozar mı?

Oruç, imsak ile iftar arasında bilinçli olarak yeme-içmeden uzak kalmayı esas alan bir ibadettir. İslam âlimleri, orucun bozulup bozulmadığı noktasında kasıt ve gıda niteliği taşıyıp taşımama gibi kriterlere bakar. Yemek içmek dışındaki durumlarda, bir şeyin orucu bozabilmesi için kişinin bunu beslenme amacıyla veya benzeri bir kastla yapması gerekir. Kan akmasıysa genelde kişinin elinde olmayan bir süreçtir: burun kanaması, diş eti kanaması veya vücudun herhangi bir yerindeki yara sonucu kanama gibi durumlar, oruç bilincine aykırı bir kasıt ifade etmez. Diyanet İşleri Başkanlığı da kan akmasıyla ilgili olarak, bunun orucu bozacak bir fiil olmadığı yönünde görüş bildirir. Yani, “Kan akması orucu bozar mı?” sorusu, cevap olarak “Hayır, bozmaz” şeklinde karşılık bulur. Ancak diş ya da burun kanaması örneklerinde, kanın mideye yutularak gitmesi ihtimali değerlendirilmelidir. Bu noktada “besin niteliğinde olmayan” ve “kasıtla yutulmayan” kanın oruç bütünlüğünü zedelemediği kabul edilir.

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ORUÇLUYKEN KAN AKMASI ORUCU BİTİRİR Mİ?

Kişi, oruçluyken aniden kanamaya başlarsa -örneğin parmağını keserse veya dişi kanarsa- paniğe kapılmadan durumu kontrol etmesi, kanı tükürmesi veya temizlemesi yeterlidir. Yaranın tedavi edilmesi, bandaj veya pamukla kanın durdurulması orucun amacına uygun hareket etmeye engel değildir. Bazı rivayetlerde diş kanaması hakkında, kanın tükürüğe karışıp yutulması meselesi üzerinde durulur: Eğer kan miktarı tükürükten fazla olup kişi bunu bilerek yutarsa, orucun bozulduğundan söz edilir. Fakat bu senaryo isteğe bağlı besin alma hâlinden uzak olup, daha çok kişinin dikkatli olmamasıyla ilişkilidir. Önemli olan, kanın vücudun enerji ihtiyacını karşılayacak, beslenme eylemi sayılacak veya keyif verici bir amaçla alınmadığıdır.

ORUÇLUNUN KAN AKMASI DURUMUNDA DİKKAT EDECEKLERİ

Tıbbi anlamda bakıldığında, gün içinde oluşan kanama çoğu zaman kontrol edilemeyen bir durumdur. Bu bir yaradan, burun kanamasından, diş eti hassasiyetinden veya başka bir sebepten kaynaklanabilir. Oruçluyken başa gelen bu durum, kasıtla yeme-içme kategorisine girmediği için ibadet bütünlüğünü bozmaz. Ancak kişi bazı noktalara özen göstererek olası şüpheleri bertaraf edebilir: