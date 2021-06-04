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HaberlerGündem3. SayfaKAN DONDURAN CİNAYET! Son dakika: Kocası neşterle katletmişti! İşte cezası!
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Kocası neşterle katletmişti! İşte cezası!

Ankara'da, boşanma aşamasındaki eşi Fatma Hülya Yıldız'ı (48) boğazını neşterle keserek, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Nevzat Yıldız (58),'eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'nitelikli hırsızlık' suçlarından da 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı

KAN DONDURAN CİNAYET! Son dakika: Kocası neşterle katletmişti! İşte cezası!
Kocası neşterle katletmişti! İşte cezası!
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DHA

Ankara'da PTT'de memur olan 2 çocuk annesi Fatma Hülya Yıldız (48),9 Ağustos 2019'da, şiddet gördüğü ve geçimsizlik yaşadığı gerekçesiyle boşanma davası açtığı Mehmet Nevzat Yıldız (58) tarafından boğazı neşterle kesilerek, öldürüldü. Mehmet Nevzat Yıldız, ayrıca eşinin ölmeme ihtimaline karşı nefes alamaması için başına poşet geçirdi.

ÜÇ AY SONRA YAKALANIP TUTUKLANDI

DHA'da yer alan habere göre öldürdüğü eşinin cep telefonunu da alarak, kaçan Yıldız, 3 ay sonra sahte kimlikle İstanbul'da yakalandı. Gözaltına alınan Mehmet Nevzat Yıldız, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KARAR DURUŞMASI GERÇEKLEŞTİ

Ankara 37´nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Mehmet Nevzat Yıldız, cezaevinden SEGBİS ile katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, savcıya esas hakkındaki mütalaasında değişiklik olup olmadığını sordu.

'CANAVARCA HİSLE EZİYET ÇEKTİREREK ÖLDÜRME'

Savcı, önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayarak, sanığın 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürme', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'hırsızlık' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 18 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

"SUÇSUZUM, BERAATİMİ İSTİYORUM"

Mütalaaya karşı savunmasını yapan sanık Mehmet Nevzat Yıldız, "Fatma Hülya Yıldız'ı kesinlikle ben öldürmedim. Bunu yakınları da iyi biliyor ancak nedense asıl failin ortaya çıkmasını istemiyorlar. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi.

"SORUŞTURMA EKSİK YAPILDI" İDDİASI

Sanık avukatı ise soruşturmanın eksik yapıldığını, kovuşturma aşamasında da eksiklerin giderilmediğini iddia etti. Avukat, olay yerinde bulunan sigara izmaritlerinin yeniden incelenmesini ve dinlenmeyen bazı tanıkların tekrar dinlenmesini talep etti. Müşteki avukatları ise sanığın mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını istedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 8 YIL HAPİS

Sanık avukatının taleplerini kabul etmeyen mahkeme heyeti, kararını açıklayarak, Mehmet Nevzat Yıldız´ı 'eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırmış ömür boyu, 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'nitelikli hırsızlık' suçlarından 8 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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