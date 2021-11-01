İHA

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada 'eşi canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmek' suçundan yargılanan sanık Z.K, müşteki B.K. ile taraf avukatları katıldı. Belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Z.K. mahkemede verdiği savunmada, eşi İ.K'nın Kırşehir'de çocuklarıyla kaldığını söyledi.

Olay günü eşini telefonla arayarak ilçeye çağırdığını belirten sanık Z.K.; çay içtikleri sırada eşinin telefonunu kadın ismiyle kayıtlı bir kişinin birkaç defa aradığını, açmadığını görünce şüpheye kapıldığını söyledi.

Eşinin sürekli gelen aramaları reddettiğini aktaran sanık Z.K., şüphe üzerine tartışmaya başladıklarını ve mutfaktan bıçağı alarak odaya gittiği sırada sinirlerine hakim olamadığını anlattı.

Mahkeme heyeti; tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 14 Aralık tarihine erteledi.