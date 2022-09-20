BAMYA TOHUMUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Tam bir şifa kaynağı olan bamya tohumu, düzenli tüketilmesi halinde vücut direncini artırır. Sayısız faydaları bulunan bamya tohumu kan şekerinin dengelenmesinden enfeksiyonlara karşı korumasına kadar birçok faydayı beraberinde getirir. Bamya tohumunun uzmanlar tarafından açıklanan önemli faydaları ise şunlardır:

- Yüksek vitamin ve mineral içeriğine sahip olan bamya tohumu, kas ve kemik sağlığının korunmasına yardımcı olur.

- B grubu vitaminler, kalsiyum, demir ve çinko açısından zengin olan bamya tohumu, kansızlık sorunu olan bireylere de önerilen bir besindir.

- Bamya tohumu, enfeksiyonlara karşı da koruma sağlar. Virüsler, bakteriler, mantar ve daha pek çok mikroorganizmanın yol açacağı enfeksiyonlara karşı bamya tohumu etkilidir.

- Bamya tohumunda bol miktarda antioksidan bileşenler bulunur. Bu bileşenler hücrelerin sağlığını geliştirerek kanserleşme eğilimine girmesini önler. Bu sayede vücutta tümörlerin oluşumu önlenebilir, mevcut tümörlerin büyüme ve yayılması yavaşlatılabilir.

- Sindirim sistemi üzerinde de olumlu etkileri bulunan bamya, kolon kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüne karşı vücudu korumaya yardımcı olur. Ek olarak bamya tohumu vücudun savunma sistemini güçlendirmeye yardımcı ögeler barındırır. Bu bileşenler bağışıklık sistemini güçlendirerek tüm hastalıkların önlenmesine katkı sağladığı gibi kansere karşı da korur.