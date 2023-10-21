Kan şekerini en iyi dengeleyen 10 özel besin! Hem dengede tutuyor hem de düzenliyor!
Vücudumuzun en temel enerji kaynaklarından birisi olan kan şekeri çok yükselirse veya çok düşerse çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. Kan şekerini dengede tutmak için sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve stresten uzak durmak gerekir. Bu önlemlerin yanı sıra bazı besinler kan şekerini dengeleme konusunda önemli bir rol oynuyor
YULAF
Lif açısından yüksek olan yulafın içinde beta-glukan bulunur. Midede jelimsi bir yapıya bürünür ve kan şekerinin daha yavaş yükselmesini sağlar.
BAMYA
Bamyanın içinde lif, antioksidan ve flavonoidler yer alır. Flavonoidler kan şekerini düzenleyen en önemli bileşiklerden birisidir. İnsülin direncini kırar ve kan şekerinin aniden yükselmesini engeller.
ZERDEÇAL
Zerdeçalın içerisinde bulunan kurkumin sarı rengini veren bileşiktir. Kurkumin aynı zamanda insülin duyarlılığın artırır ve kan şekerinin ani yükselmesini engeller.
YOĞURT
Yoğurdun içerisinde yer alan protein, kalsiyum ve probiyotikler insülin direncini dengeler.
TARÇIN
Tarçının içerisinde lif, antioksidan ve polifenoller yer alır. Polifenoller kan şekerini düzenleyen en önemli maddedir. İnsülin artırmaya ve kan şekerinin ani yükselmesini önlemeye yardımcı olur.
KETEN TOHUMU
Keten tohumunun içinde lif, omega-3 yağı ve lignanlar yer alır. Lif kan şekerini dengelerken, omega-3 yağı insülin direnci duyarlılığına karşı yardımcı olur. Lignanlar ise bitki bazlı fitoöstrojenlerdir, hem insülin direncini azaltır hem de kan şekerini dengeler.
YABAN MERSİNİ
Yaban mersini içerisinde bol miktarda lif, antioksidan ve antosiyaninler yer alır. Antosiyaninler yaban mersininin rengini veren sorumlu bileşiklerdir ve insülin direncini azaltmaya yardımcı olurlar. Antioksidanlar ise kan şekerini düzenler ve serbest radikalleri nötralize ederler.
BROKOLİ
Brokoli içerisinde lif, magnezyum ve antioksidan yer alır. Lif kan şekerinin daha yavaş yükselmesine yardımcı olurken, antioksidanlar kan şekerini düzenleyen hücrelere zarar veren serbest radikalleri nötralize eder.
DENİZ ÜRÜNLERİ
Deniz ürünlerinin içerisinde bulunan omega-3 yağ asitleri, magnezyum ve selenyum yer alır. İçerisinde bulunan protein kan şekerinin daha yavaş yükselmesine yardımcı olur. Omega-3 yağ asitleri ise insülin duyarlılığını arıtmaya yardımcı olur.
KABAK ÇEKİRDEĞİ
Kabak çekirdeğinin içerisinde lif, magnezyum ve antioksidanlar yer alır. Lif kan şekerinin daha az yükselmesine yardımcı olur. Bir avuç kabak çekirdeği yaklaşık 2 gram lif içerir. Bu da günlük lif ihtiyacının yüzde 8'ini karşılar. Magnezyum yine insülin hormonunun işlevini desteklemeye yardımcı olur.