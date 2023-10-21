Kan şekerini en iyi dengeleyen 10 özel besin! Hem dengede tutuyor hem de düzenliyor!

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KABAK ÇEKİRDEĞİ

Kabak çekirdeğinin içerisinde lif, magnezyum ve antioksidanlar yer alır. Lif kan şekerinin daha az yükselmesine yardımcı olur. Bir avuç kabak çekirdeği yaklaşık 2 gram lif içerir. Bu da günlük lif ihtiyacının yüzde 8'ini karşılar. Magnezyum yine insülin hormonunun işlevini desteklemeye yardımcı olur.