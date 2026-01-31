Habertürk
        Haberler Gündem İnanç Kan vermek orucu bozar mı? Diyanet’e göre oruçluyken kan vermek orucu bozar mı?

        Kan vermek orucu bozar mı? Diyanet’e göre oruçluyken kan vermek orucu bozar mı?

        Ramazan ayında oruç tutanların merak ettiği konular arasında sağlıkla ilgili uygulamalar da yer alıyor. Özellikle hastanelerde ya da Kızılay gibi kurumlarda yapılan kan bağışı sırasında, "Oruçluyken kan vermek orucu bozar mı?" sorusu sıkça gündeme geliyor. Bu konuda en temel ve bağlayıcı değerlendirmeler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan fıkhî açıklamalarda yer alıyor. Bu yazımızda Kan vermek orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken kan vermek orucu bozar mı? Sorularına cevaplar bulacaksınız.

        Giriş: 31.01.2026 - 14:14 Güncelleme: 31.01.2026 - 14:14
        Kan vermek orucu bozar mı?
        Kan vermek neden orucu bozmaz? Oruçta esas olan, bilerek yeme, içme veya bunlar hükmünde olan bir fiilin yapılmamasıdır. Kan verme işlemi, vücuda dışarıdan besleyici bir maddenin alınmasını değil, aksine vücuttan kan alınmasını ifade eder. Bu nedenle Diyanet, kan vermenin orucu bozan bir durum olmadığını belirtmektedir. Kan bağışı sırasında mideye ulaşan bir gıda veya sıvı söz konusu olmadığı için oruç geçerliliğini korur.

        Kan vermek orucu zayıflatır mı? Diyanet açıklamalarında, kan vermenin orucu bozmadığı vurgulanmakla birlikte, kişinin bünyesini zayıflatabileceğine de dikkat çekilmektedir. Kan veren kişi, kendini aşırı halsiz hisseder ve oruca devam etmekte zorlanırsa, bu durum sağlık açısından değerlendirilmelidir. Böyle bir durumda kişi, orucunu bozmak zorunda kalırsa, daha sonra bu günü kaza etmesi gerekir. Ancak bu, kan vermenin orucu bozduğu anlamına gelmez; tamamen sağlık gerekçesine bağlı bir durumdur.

        Oruçluyken kan aldırmak ile kan vermek arasında fark var mı? Diyanet’e göre tahlil amaçlı kan aldırmak ile bağış amacıyla kan vermek arasında oruç açısından temel bir fark bulunmaz. Her iki durumda da vücuttan kan çıkışı söz konusudur ve bu işlemler orucu bozmaz. Ancak alınan kan miktarı fazla olur ve kişide ciddi bir güç kaybına yol açarsa, orucun sürdürülmesi zorlaşabilir.

        Kan verme sırasında serum veya ilaç verilirse ne olur? Kan verme işlemi sırasında veya sonrasında kişiye serum, vitamin ya da besleyici bir enjeksiyon verilmesi hâlinde durum değişir. Diyanet’e göre besleyici özelliği bulunan serum ve benzeri uygulamalar orucu bozar. Bu nedenle oruçlu kişilerin kan bağışı sırasında kendilerine herhangi bir besleyici sıvı verilmemesine dikkat etmeleri gerekir.

        Diyanet’in genel değerlendirmesi Diyanet İşleri Başkanlığı, kan vermeyi orucu bozan fiiller arasında saymamaktadır. Ancak oruçlu kişinin sağlığına zarar verecek ölçüde halsizlik ve güç kaybı yaşaması hâlinde, orucu ertelemenin dinen daha uygun olacağı ifade edilmektedir. Bu nedenle kan bağışı yapmak isteyen kişilerin, kendilerini zorlamayacak bir zaman dilimini tercih etmeleri önerilir.

        Diyanet’e göre kan vermek, doğrudan yeme veya içme anlamı taşımadığı için tek başına orucu bozan bir fiil değildir. Ancak kan vermenin vücut üzerindeki etkisi ve kişinin fiziksel durumu, orucun devamı açısından dikkate alınması gereken önemli unsurlar arasında yer alır.

        Sonuç olarak, Diyanet’e göre oruçluyken kan vermek orucu bozmaz. Ancak kan verme işlemi kişinin sağlığını olumsuz etkiler ve oruca devam edemeyecek duruma getirirse, oruç daha sonra kaza edilmek üzere bozulabilir. Bu hususta temel ölçüt, hem orucun korunması hem de sağlığın riske atılmamasıdır.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
