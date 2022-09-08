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Kanada'da 10 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıları gerçekleştiren ikinci saldırgan da öldü

Kanada'da 10 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıları gerçekleştiren saldırgan kardeşlerin ikincisi de yakalandı. Gözaltındayken rahatsızlanan saldırgan, hastanede hayatını kaybetti.

Kanada'da katil kardeşlerin ikisi de hayatını kaybetti
Kanada'da katil kardeşlerin ikisi de hayatını kaybetti
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Reuters / HABERTURK.COM

Kanada'da 10 kişinin ölümüne, 18 kişinin de yaralanmasına yol açan bıçaklı saldırıların ikinci şüphelisi de yakalandı, şüpheli hastanede hayatını kaybetti.

Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde kardeş oldukları öğrenilen bıçaklı 2 saldırgan, 5 Eylül günü 10 kişiyi öldürmüş, 18 kişiyi yaralamıştı. Kardeş oldukları belirlenen Damien Sanderson (31) ile Myles Sanderson'ın (30) pazar sabahı James Smith Cree Nation bölgesi ve Weldon kentinden başlayarak 13 yerde insanlara bıçakla saldırmıştı.

Olayın ardından düzenlenen operasyonlarla saldırganlardan Myles Sanderson, çarşamba günü yakalandı. Gözaltındayken rahatsızlanan Myles, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yetkilier, saldırganın çalıntı araba sürerken yaptığı kazalarda vücudunda kendi açtığı yaralar sebebiyle öldüğünü söyledi. Daha fazla açıklama yapmayı reddetti.

Saskatchewan'daki Kanada Kraliyet Atlı Polisi komutanı Komiser Yardımcısı Rhonda Blackmore düzenlediği basın toplantısında, "Bu akşam rahat bir nefes alabiliriz" dedi.

Diğer şüpheli, Sandersons'ın 30 yaşındaki kardeşi Damien Sanderson, bıçaklı saldırıların gerçekleştiği yerin yakınında ölü bulunmuştu. Damien'ın Myles tarafından öldürülmüş olma ihtimali de inceleniyordu.

Bu, Kanada tarihindeki en fazla kişinin ölümüne yol açan saldırılardan biri olmuştu.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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