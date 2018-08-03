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Kanada'da yaralı Müslüman gence müdahale etmeyen iki sağlık çalışanı suçlu bulundu

Kanada'da geçen yıl aralık ayında saldırıya uğrayan Müslüman bir genci, gerekli tıbbi müdahaleyi yapmayarak ölüme terk ettikleri iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan iki sağlık görevlisi suçlu bulundu

03.08.2018 - 04:14 | Güncelleme: AA

Kanada'nın Hamilton kentinde, 2 Aralık 2017 tarihinde silahlı saldırı sonucu yaralanan 19 yaşındaki Yosif Al-Hasnawi'nin "gerekli tıbbi müdahalede bulunulmadığı" gerekçesiyle ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. AA'nın haberine göre soruşturmayı yürüten Niagara Bölge Polis Şefi Bryan MacCulloch, olayla ilgili yaptığı açıklamada, bugüne kadar 60'ı aşkın görgü tanığını dinlediklerini bildirdi.

MacCulloch, ilk yardım görevlileri Steven Snively (53) ve Christopher Marchant'ın (29), olay yerine gelmelerine rağmen Al-Hasnawi'ye gerekli tıbbi müdahaleyi yapmadıklarının kesinleştiğini ifade etti. Polis tarafından gözaltına alınan Snively ve Marchant, suçlu bulunmalarının ardından 11 Eylül'de hakim karşısına çıkmak üzere kefaletle salıverildi.

Hamilton kentinde 2 Aralık gecesi iki gencin bir yaşlı adamı taciz etmesine sessiz kalmayan Yosif Al-Hasnawi, bu kişiyi saldırganların elinden almaya çalışırken Dale Buringsky King isimli şüphelinin silahını ateşlemesiyle ağır yaralanmıştı. Polis kayıtlarına göre 38 dakika yaralı halde kaldırımda yatan Al-Hasnawi, bu süre içinde gelen ambulansın görevlileri tarafından gerekli müdahale yapılmadığı için olay yerinde hayatını kaybetmişti.

"OĞLUMUN BAŞINDA GÜLÜYORLARDI"

Kanada basınında geniş yer bulan olayda baba Majeed Al-Hasnawi, ambulanstaki ilk yardım görevlilerinin, zamanında gelmelerine rağmen oğluna gerekli tıbbi müdahaleyi yapmadıklarını söyledi. Baba Majeed Al-Hasnawi, "Dakikalarca başında beklediler. Oğlum 'Nefes alamıyorum' dediğinde bile kahkahayla gülüyorlardı. Öldüğünde ise sanki bir torbayı taşır gibi alıp ambulansa gittiler" dedi.

10 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT DAVASI 

Öte yandan, aile adına açıklamalarda bulunan Firas Al-Najim, olayda ölen gencin yakınlarının, Hamilton Paramedik Hizmetleri, Hamilton Polisi ve St. Joseph's Hastanesi aleyhine 10 milyon dolarlık tazminat davası açtığı bilgisini verdi.

Al-Najim, ambulans görevlilerinin, babasının gözleri önünde Yosif Al-Hasnawi'yi ölüme terk ettiğini belirterek, "Aile adalet arıyor" dedi. Hamilton İlk Yardım Kurulu ile çalışanların bağlı olduğu sendikanın, iki ilk yardım görevlisini savunmalarını anlayamadıklarını dile getiren Firas Al-Najim, "Onca şahidin ve ailenin gözleri önünde meydana gelenlere rağmen kurul ve sendikanın bu kişileri savunması anlaşılmaz. Yosif Al-Hasnawi, tıp öğrencisi ve uyuşturucu kullanmayan bir gençti. O gün uyuşturucu aldığının yalan olduğu da raporla saptandı" diye konuştu.

"BÖYLE BİR DURUM İLK KEZ OLUYOR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Hamilton Paramedik Hizmetleri Şefi Russell Crocker, olay hakkında başlatılan iç incelemenin cezai suçlamalar nedeniyle durdurulduğunu aktardı. Crocker, "Böyle bir durum eyalette ilk kez oluyor. Çalışanların stres altında çalıştıkları malum" ifadelerini kullandı.

Suçlanan iki ilk yardım görevlisinin, 11 Eylül'de çıkarılacakları mahkemede suçlarının sabit görülmesi halinde beşer yıla kadar hapis cezası almaları bekleniyor.

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