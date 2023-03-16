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Kanada'daki Çinliler Asya karşıtı ırkçılıktan şikayetçi

Kanada'da açıklanan bir raporda, ülkedeki Çin asıllı Kanadalıların "Asya karşıtı ırkçılık konusunda çaresiz kaldıkları" belirtildi.

Kanada'daki Çinliler Asya karşıtı ırkçılıktan şikayetçi
AA

Toronto Üniversitesi Sosyal Hizmetler Fakültesi ile Çinli Kanadalılar Ulusal Konseyi tarafından ortak hazırlanan raporda, Çinli Kanadalıların Asya karşıtı ırkçılık (Anti-Asian Racism) konusunda çaresizlik ve umutsuzluk içinde oldukları kaydedildi.

"Geriye Bakarak 2020: Kovid-19 Salgını Sırasında Asya Karşıtı Irkçılık Üzerine Kuşaklararası Sohbetler" adlı rapor, Çinli yeni göçmenler ve Kanada'da doğanlar da dahil olmak üzere farklı yaş gruplarının deneyimlerine odaklandı. Raporda, araştırma süresince görüşülen Çin asıllı Kanadalıların, fiziksel saldırıya veya hakarete uğradıkları vakaları dile getirdiği vurgulandı.

'KOVID-19' TEPKİSİ

Kanada'daki Çin toplumu, Kovid-19 salgınının ilk olarak Çin'de ortaya çıkması nedeniyle, 2019 yılından bu yana, ülke genelinde bazı kesimlerin tepkisi ile karşılaşıyor.

Raporda, söz konusu kesime karşı gerçekleşen ırkçılığın, Kovid-19 salgını ile daha da arttığı belirtilirken, mağdurların karşılaştığı saldırılardan da örnekler verildi.

Raporda araştırmaya katılan bazı Çinlilerin sokakta yürürken yumruklandığı, fakirlere gıda yardımı yapan merkeze giden bir Çinliye gıda verilmediği, düşük kiralı konut için başvuran bir Çinlinin cevap alamadığı ve sokakta yürüyen bir Çinliye "virüs" diye hakaret eden saldırganın, ona ülkesine geri dönmesini söylediği belirtildi.

Raporun sonuç kısmında, "ırkçılığın genellikle muğlak ve sinsi bir doğası" olduğuna ve yaşanan birçok olayın da resmi kayıtlara yansımadığına işaret edilerek, her kademeden devlet kurumunun gelişmelere karşı harekete geçmesi istendi.

Çinli Kanadalılar Ulusal Konseyi, geçen yıl yayımladığı raporda da 2021 yılında Çin asıllı Kanadalılara karşı ülke genelinde 943 ırkçı saldırı yaşandığını ve bunun da bir önceki yıla göre yüzde 47'lik bir artışı ifade ettiğini duyurmuştu.

Kanada İstatistik Kurumunun 2021 yılı verilerine göre, ülke genelinde toplam 1 milyon 713 bin 870 Çin asıllı Kanadalı yaşıyor.

Kanada-Çin ilişkileri de son yıllarda ortaya çıkan diplomatik krizler nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçiyor.

Fotoğraf: AA

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